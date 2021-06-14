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14 июня 45’
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Швеция 0
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Португалия --
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Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
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Украина --
Северная Македония --
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Бельгия --
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Австрия --
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Швеция --
Словакия --
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Хорватия --
Чехия --
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Англия --
Шотландия --
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Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
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Португалия --
Франция --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Фан-зона Евро

Не только красиво: гол из центра поля вошел в историю чемпионатов Европы

Александр Трикиша Александр Трикиша
14 июня, 22:52
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Форвард сборной Чехии Патрик Шик отличился ударом из центра поля в матче против Шотландии. Этот гол стал самым дальним в истории чемпионатов Европы и опередил бывшего рекордсмена на 10 метров
Патрик Шик забил самый дальний гол на Евро
Патрик Шик забил самый дальний гол на Евро / Фото: REUTERS

Нападающий сборной Чехии Патрик Шик забил феноменальный гол в ворота сборной Шотландии на Евро-2020. Гол стал не только украшением поединка, но и вошел в историю чемпионатов Европы.

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Оказывается, что гол Шика из центра поля оказался самым дальним в истории Евро. Чех пробил с дистанции в 45,5 метров, побив предыдущий рекорд на целых 10 метров!

ТОП-3 самых дальних голо в истории Евро:

  • Патрик Шик (Словакия – Польша, Евро-2020) – 45,5 м
  • Торстен Фрингс (Германия – Нидерланды, Евро-2004) – 35,3 м
  • Владимир Бесчастных (Россия – Чехия, Евро-1996) – 31,2 м

Также сегодня случился первый в 60-летней истории Евро автогол вратаря. Знаменитый страж ворот итальянского Ювентуса, который посадил на лавку запасных Джанлуиджи Буффона, нечаянно отправил мяч себе за спину.

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A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
0
0:0
0
3
Швеция
0
0:0
0
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Германия
0
0:0
0
2
Венгрия
0
0:0
0
3
Португалия
0
0:0
0
4
Франция
0
0:0
0
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