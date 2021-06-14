14 червня 16:00 Відео
Шотландія 0
Чехія 2
14 червня 19:00 Відео
Польща 1
Словаччина 2
14 червня 45’
Іспанія 0
Швеція 0
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
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СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

Не тільки красиво: гол з центру поля увійшов в історію чемпіонатів Європи

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
14 червня, 22:52
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Форвард збірної Чехії Патрік Шик відзначився ударом з центру поля в матчі проти Шотландії. Цей гол став найдальших в історії чемпіонатів Європи і випередив колишнього рекордсмена на 10 метрів
Патрік Шик забив найдальший гол на Євро
Патрік Шик забив найдальший гол на Євро / Фото: REUTERS

Нападаючий збірної Чехії Патрік Шик забив феноменальний гол в ворота збірної Шотландії на Євро-2020. Гол став не тільки окрасою поєдинку, але і увійшов в історію чемпіонатів Європи.

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Виявляється, що гол Шика з центру поля виявився найдальшим в історії Євро. Чех пробив з дистанції в 45,5 метрів, побивши попередній рекорд на цілих 10 метрів!

ТОП-3 найдальших голо в історії Євро:

  • Патрік Шик (Словаччина – Польща, Євро-2020) – 45,5 м
  • Торстен Фрінгс (Німеччина – Нідерланди, Євро-2004) – 35,3 м
  • Володимир Бесчастних (Росія – Чехія, Євро-1996) – 31,2 м

Також сьогодні трапився перший в 60-річній історії Євро автогол воротаря. Знаменитий страж воріт італійського Ювентуса, який посадив на лавку запасних Джанлуїджі Буффона, ненавмисно відправив м'яч собі за спину.

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
0
0:0
0
3
Швеція
0
0:0
0
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Німеччина
0
0:0
0
2
Угорщина
0
0:0
0
3
Португалія
0
0:0
0
4
Франція
0
0:0
0
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Всі таблиці Євро
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0:2
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Дивись на: Трансляція
Вівторок, 15 червня
19:00
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Середа, 16 червня
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