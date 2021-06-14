Не тільки красиво: гол з центру поля увійшов в історію чемпіонатів Європи

Форвард збірної Чехії Патрік Шик відзначився ударом з центру поля в матчі проти Шотландії. Цей гол став найдальших в історії чемпіонатів Європи і випередив колишнього рекордсмена на 10 метрів

Патрік Шик забив найдальший гол на Євро / Фото: REUTERS

Нападаючий збірної Чехії Патрік Шик забив феноменальний гол в ворота збірної Шотландії на Євро-2020. Гол став не тільки окрасою поєдинку, але і увійшов в історію чемпіонатів Європи.

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Виявляється, що гол Шика з центру поля виявився найдальшим в історії Євро. Чех пробив з дистанції в 45,5 метрів, побивши попередній рекорд на цілих 10 метрів!

ТОП-3 найдальших голо в історії Євро:

Патрік Шик (Словаччина – Польща, Євро-2020) – 45,5 м

Торстен Фрінгс (Німеччина – Нідерланди, Євро-2004) – 35,3 м

Володимир Бесчастних (Росія – Чехія, Євро-1996) – 31,2 м

Також сьогодні трапився перший в 60-річній історії Євро автогол воротаря. Знаменитий страж воріт італійського Ювентуса, який посадив на лавку запасних Джанлуїджі Буффона, ненавмисно відправив м'яч собі за спину.