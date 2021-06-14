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Шотландия – Чехия: видео суперголов и лучшие моменты матча Евро в группе D

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
14 июня, 17:49
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Первая игра понедельника в финальном части чемпионата Европы стартовала в Глазго в 16:00, где на поле вышли конкуренты Англии и Хорватии
Патрик Шик, Чехия - Шотландия
Патрик Шик, Чехия - Шотландия / Фото: Reuters

Сегодня на Евро-2020 запланировано три поединка. На нашем сайте ведется онлайн-трансляция Шотландия – Чехия. Соперники по группе D вышли на поле стадиона "Хэмпден парк" в Глазго в 16:00.

В столице Шотландии игра сперва выглядела примерно равной, но со временем установилось господство гостей. Счет на 42-й минуте открыл Патрик Шик. Форвард немецкого Байера из Леверкузена удачно откликнулся на прострел с фланга Владимира Цоуфала из Вест Хэма и забил головой впритирку со штангой.

Шотландия – Чехия
Шотландия – Чехия / Фото: Reuters

Смотрите лучшие моменты первого тайма.

ПРОФАЙЛ СБОРНОЙ ЧЕХИИ

В начале второго тайма Джек Хендри пробил в перекладину. Но, как известно, если не забиваешь ты, то забивают тебе. На 52-й минуте Шик оформил дубль. Чехи перехватили мяч в районе центральной линии, а нападающий увидел, что вратарь далеко вышел из ворот. Патрик не стал долго думать и направил мяч точно в цель с центра поля – 2:0. Дэвид Маршалл не успел вернуться на линию.

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Почти весь второй тайм шотландцы пытались пробить Томаша Вацлика, но голкипер Севильи вместе с партнерами уверенно удерживали комфортный счет. Четыре компенсированные минуты не помогли хозяевам забить хотя бы мяч престижа.

ПРОФАЙЛ СБОРНОЙ ШОТЛАНДИИ

Интересно, что 25-летний Шик в 2017 году едва не перешел в Ювентус, но у него выявили проблемы с сердцем. Тем не менее, он играл в Сампдории, Роме, Лейпциге, а в прошлом году заключил 5-летний контракт с Байером.

Сегодня случился пожар в отеле сборной Словакии в Питере.

Также в этом квартете выступают сборные Англии и Хорватии: их дуэль завершилась скромной победой родоначальников футбола.

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1
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0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
0
0:0
0
2
Испания
0
0:0
0
3
Швеция
0
0:0
0
4
Польша
0
0:0
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Германия
0
0:0
0
2
Венгрия
0
0:0
0
3
Португалия
0
0:0
0
4
Франция
0
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