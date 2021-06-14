14 июня 16:00 Трансляция
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00 Украина
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00 Украина
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00 Украина
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00 Украина
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00 Украина
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00 Украина
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00 Украина
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00 Украина
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00 OLL.TV
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00 Украина
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00 Украина
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00 Украина
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00 OLL.TV
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00 Украина
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Шотландия – Чехия: онлайн-трансляция матча Евро-2020

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
14 июня, 12:11
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В Глазго сборная Шотландии возвращается в большой футбол спустя 23 года, а чехи мечтают о реванше за два поражения в Лиге наций
Все готово к матчу в Глазго. Фото twitter.com/ceskarepre_cz
Все готово к матчу в Глазго. Фото twitter.com/ceskarepre_cz

Чемпионат Европы по футболу набирает скорость. Сегодня начинают выступления на турнире команды из группы D. В Глазго на "Хэмпден Парк" встречаются сборные Шотландии и Чехии. Мы ведем текстовую трансляцию матча с оперативными комментариями, яркими фото и видео лучших моментов.

Онлайн матча Шотландия – Чехия

Расклады перед матчем. Последний матч на крупном турнире сборная Шотландии играла аж в 1998 году. Тогда команда не смогла выйти из группы на чемпионате мира.

Чехи играли на Евро-2016. Ничья из хорватами и поражения от Испании и Турции. Последнее место в группе.

За всю историю команды встречались девять раз. И тут абсолютное равенство. По четыре победы и ничья. Но последние два матча за шотландцами. Они выиграли в Лиге наций.

Ориентировочные составы

Шотландия: Маршалл, Хендри, Хенли, Тирни, О'Доннелл, Мактоминей, Макгрегор, Макгинн, Робертсон, Дайкс, Адамс.

ПРОФАЙЛ СБОРНОЙ ШОТЛАНДИИ

Чехия: Вацлик, Цоуфал, Челустка, Калас, Боржил, Соучек, Крал, Масопуст, Дарида, Янкто, Шик.

ПРОФАЙЛ СБОРНОЙ ЧЕХИИ

Цитаты тренеров

Стив Кларк (Шотландия):

"Жду, что каждый игрок будет выкладываться за свою страну, кого бы я ни выбрал. Это положительный момент для меня. Каждому тренеру важно доверять своим игрокам".

Ярослав Шилгавы (Чехия):

"Шотландия – крепкая и непростая команда с хорошей обороной: большой, сильной, агрессивной. Они здорово играют на контратаках, их нападающие классно используют моменты один в один".

Где смотреть матч Шотландия – Чехия. В Украине в прямом эфире встречу можно посмотреть на телеканалах "Футбол 1" и "Футбол 2".

На нашем сайте проходит конкурс Мисс Евро! Вы можете проголосовать за представительниц Шотландии и Чехии.

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Прогнозы. Букмекеры FAVBET считают небольшими фаворитами встречи шотландцев. Коэффициент на их победу – 2.72, на успех Чехии – 3.05, на ничью – 3.00.

Напомним, что вчера в этой группе Англия обыграла Хорватию.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
1
1:0
3
2
Чехия
0
0:0
0
3
Шотландия
0
0:0
0
4
Хорватия
1
0:1
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
0
0:0
0
2
Испания
0
0:0
0
3
Швеция
0
0:0
0
4
Польша
0
0:0
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Германия
0
0:0
0
2
Венгрия
0
0:0
0
3
Португалия
0
0:0
0
4
Франция
0
0:0
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Понедельник, 14 июня
16:00
Смотри на: Трансляция
19:00
Смотри на:
22:00
Украина
Вторник, 15 июня
19:00
Смотри на:
22:00
Украина
Среда, 16 июня
16:00
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