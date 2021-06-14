Шотландия – Чехия: онлайн-трансляция матча Евро-2020

Чемпионат Европы по футболу набирает скорость. Сегодня начинают выступления на турнире команды из группы D. В Глазго на "Хэмпден Парк" встречаются сборные Шотландии и Чехии. Мы ведем текстовую трансляцию матча с оперативными комментариями, яркими фото и видео лучших моментов.
Онлайн матча Шотландия – Чехия
Расклады перед матчем. Последний матч на крупном турнире сборная Шотландии играла аж в 1998 году. Тогда команда не смогла выйти из группы на чемпионате мира.
Чехи играли на Евро-2016. Ничья из хорватами и поражения от Испании и Турции. Последнее место в группе.
За всю историю команды встречались девять раз. И тут абсолютное равенство. По четыре победы и ничья. Но последние два матча за шотландцами. Они выиграли в Лиге наций.
Ориентировочные составы
Шотландия: Маршалл, Хендри, Хенли, Тирни, О'Доннелл, Мактоминей, Макгрегор, Макгинн, Робертсон, Дайкс, Адамс.
Чехия: Вацлик, Цоуфал, Челустка, Калас, Боржил, Соучек, Крал, Масопуст, Дарида, Янкто, Шик.
Цитаты тренеров
Стив Кларк (Шотландия):
"Жду, что каждый игрок будет выкладываться за свою страну, кого бы я ни выбрал. Это положительный момент для меня. Каждому тренеру важно доверять своим игрокам".
Ярослав Шилгавы (Чехия):
"Шотландия – крепкая и непростая команда с хорошей обороной: большой, сильной, агрессивной. Они здорово играют на контратаках, их нападающие классно используют моменты один в один".
Где смотреть матч Шотландия – Чехия. В Украине в прямом эфире встречу можно посмотреть на телеканалах "Футбол 1" и "Футбол 2".
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Прогнозы. Букмекеры FAVBET считают небольшими фаворитами встречи шотландцев. Коэффициент на их победу – 2.72, на успех Чехии – 3.05, на ничью – 3.00.
Напомним, что вчера в этой группе Англия обыграла Хорватию.