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Шотландія – Чехія: відео суперголів і найкращі моменти матчу Євро в групі D

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
14 червня, 17:49
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Перша гра понеділка в фінальному частини чемпіонату Європи стартувала в Глазго о 16:00, де на полі вийшли конкуренти Англії і Хорватії
/ Фото: Reuters

Сьогодні на Євро-2020 заплановано три поєдинки. На нашому сайті тривала онлайн-трансляція Шотландія – Чехія. Суперники по групі D вийшли на поле стадіону "Гемпден парк" у Глазго о 16:00.

У столиці Шотландії гра спершу виглядала приблизно рівною, але з часом встановилося панування гостей. Рахунок на 42-й хвилині відкрив Патрік Шик. Форвард німецького Байєра з Леверкузена вдало відгукнувся на простріл з флангу Владіміра Цоуфала з Вест Гема і забив головою впритул зі штангою.

/ Фото: Reuters

Дивіться найкращі моменти першого тайму.

ПРОФАЙЛ ЗБІРНОЇ ЧЕХІЇ

На початку другого тайму Джек Хендрі пробив в поперечину. Але, як відомо, якщо не забиваєш ти, то забивають тобі. На 52-й хвилині Шик оформив дубль. Чехи перехопили м'яч в районі центральної лінії, а нападник побачив, що воротар далеко вийшов з воріт. Патрік не став довго думати і направив м'яч точно в ціль з центру поля – 2: Девід Маршалл не встиг повернутися на лінію.

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Майже весь другий тайм шотландці намагалися пробити Томаша Вацліка, але голкіпер Севільї разом з партнерами впевнено утримували комфортний рахунок. Чотири компенсовані хвилини не допомогли господарям забити хоча б м'яч престижу.

ПРОФАЙЛ ЗБІРНОЇ ШОТЛАНДІЇ

Цікаво, що 25-річний Шик у 2017 році ледь не перейшов до Ювентуса, але у нього виявили проблеми з серцем. Проте, він грав у Сампдорії, Ромі, Лейпцигу, а в минулому році уклав 5-річний контракт з Байєром.

Сьогодні трапилася пожежа в готелі збірної Словаччини в Пітері.

Також у цьому квартеті виступають збірні Англії і Хорватії: їхня дуель завершилася скромною перемогою родоначальників футболу.

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Г
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Італія
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3:0
3
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1
1:1
1
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Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
0
0:0
0
2
Іспанія
0
0:0
0
3
Швеція
0
0:0
0
4
Польща
0
0:0
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Німеччина
0
0:0
0
2
Угорщина
0
0:0
0
3
Португалія
0
0:0
0
4
Франція
0
0:0
0
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