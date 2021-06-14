Шотландія – Чехія: відео суперголів і найкращі моменти матчу Євро в групі D

Перша гра понеділка в фінальному частини чемпіонату Європи стартувала в Глазго о 16:00, де на полі вийшли конкуренти Англії і Хорватії

/ Фото: Reuters

Сьогодні на Євро-2020 заплановано три поєдинки. На нашому сайті тривала онлайн-трансляція Шотландія – Чехія. Суперники по групі D вийшли на поле стадіону "Гемпден парк" у Глазго о 16:00.

У столиці Шотландії гра спершу виглядала приблизно рівною, але з часом встановилося панування гостей. Рахунок на 42-й хвилині відкрив Патрік Шик. Форвард німецького Байєра з Леверкузена вдало відгукнувся на простріл з флангу Владіміра Цоуфала з Вест Гема і забив головою впритул зі штангою.

/ Фото: Reuters

Дивіться найкращі моменти першого тайму.

ПРОФАЙЛ ЗБІРНОЇ ЧЕХІЇ

На початку другого тайму Джек Хендрі пробив в поперечину. Але, як відомо, якщо не забиваєш ти, то забивають тобі. На 52-й хвилині Шик оформив дубль. Чехи перехопили м'яч в районі центральної лінії, а нападник побачив, що воротар далеко вийшов з воріт. Патрік не став довго думати і направив м'яч точно в ціль з центру поля – 2: Девід Маршалл не встиг повернутися на лінію.

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Майже весь другий тайм шотландці намагалися пробити Томаша Вацліка, але голкіпер Севільї разом з партнерами впевнено утримували комфортний рахунок. Чотири компенсовані хвилини не допомогли господарям забити хоча б м'яч престижу.

ПРОФАЙЛ ЗБІРНОЇ ШОТЛАНДІЇ

Цікаво, що 25-річний Шик у 2017 році ледь не перейшов до Ювентуса, але у нього виявили проблеми з серцем. Проте, він грав у Сампдорії, Ромі, Лейпцигу, а в минулому році уклав 5-річний контракт з Байєром.

Сьогодні трапилася пожежа в готелі збірної Словаччини в Пітері.

Також у цьому квартеті виступають збірні Англії і Хорватії: їхня дуель завершилася скромною перемогою родоначальників футболу.