11 июня 22:00 О матче
Турция --
Италия --
12 июня 16:00
Уэльс --
Швейцария --
12 июня 19:00
Дания --
Финляндия --
12 июня 22:00
Бельгия --
Россия --
13 июня 16:00
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Встречай, Амстердам! Украина прилетела в Нидерланды, где стартует на Евро

Елена Павлова Елена Павлова
11 июня, 21:43
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13 июня в Голландии команда Андрея Шевченко проведет первый матч чемпионата Европы по футболу-2020, а базируются "сине-желтые" в Бухаресте
Сборная Украины уже в Амстердаме
Сборная Украины уже в Амстердаме / Фото: УАФ

Сегодня вечером сборная Украины прилетела из Румынии в Нидерланды, где начнет свой путь на Евро-2020. Ранее мы сообщали, что фразу "Героям слава!" спрячут на форме украинцев за новым символом, но только на время этого чемпионата.

Читайте также: Сегодня стартует Евро. Что нужно знать про турнир и сборную Украины

13 июня в Амстердаме команда Андрея Шевченко проведет первый матч на этом Евро-2020 против сборной Нидерландов. Но если в Бухарест сборная Украины прилетела на стиле – в строгих костюмах, то теперь ограничилась спортивной формой.

После поединка сборная Украины вернется в столицу Румынии. В Бухаресте она встретится с Северной Македонией (17-го) и Австрией (21-го). В 1/8 финала выходят первые два места каждой группы и четыре лучшие третьи команды из шести.

Ранее мы рассказывали, где смотреть матчи команды Шевченко в Киеве.

Также сообщалось, что Украина может сразиться с Россией на Евро-2020 и сыграть в Питере. Мы дали все условия и расклады.

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