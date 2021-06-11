11 июня 22:00 О матче
Турция --
Италия --
12 июня 16:00
Уэльс --
Швейцария --
12 июня 19:00
Дания --
Финляндия --
12 июня 22:00
Бельгия --
Россия --
13 июня 16:00
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Украина может сразиться с Россией на Евро и сыграть в Питере: все условия и расклады

Елена Павлова Елена Павлова
11 июня, 18:31
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Команды двух стран не встречались между собой на международных турнирах с лета 2014 года, но на чемпионате Европы-2020 УЕФА не сможет развести сборные
Футболки сборной Украины и России
Футболки сборной Украины и России / Фото: Reuters

Канун Евро-2020 прошел в разборках Украины, России и УЕФА. В РФ потребовали запретить форму "сине-желтых", на которой изображены границы страны с Крымом, а также есть надписи "Слава Украине" и "Героям слава". Вчера УЕФА потребовал убрать "Героям слава" с формы Украины. Но переговоры еще идут. А мы, тем временем, решили глянуть, могут ли Украина и Россия сыграть между собой после 7 лет войны, и когда придется команде Шевченко ехать в Питер.

Андрей Шевченко, сборная Украины
Андрей Шевченко, сборная Украины / Фото: Reuters

Предыстория

С лета 2014 года, когда РФ оккупировала Крым, а на Востоке Украины началась АТО, УЕФА и ФИФА разводят Россию и Украину, чтобы избежать столкновения фанатов и обеспечить безопасность спортсменов. Запрет распространяется и на еврокубки, кроме стадии плей-офф, поэтому с тех пор российские и украинские команды не играли между собой.

Путь навстречу друг другу

Украина и Россия могут встретиться в плей-офф Евро-2020. И здесь уже УЕФА не сможет развести сборные. Случиться это может уже в 1/4 финала в Баку, если Украина финиширует в группе первой, Россия в своем квартете – второй, а затем команды синхронно пройдут 1/8.

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Также возможен вариант, когда Украина выйдет со второго места, а Россия — с первого. И при удачном выступлении в 1/8 команды сойдутся в Мюнхене.

Сборная Украины по футболу
Сборная Украины по футболу / Фото: Getty Images

Также при определенных раскладах сетка может свести команды в полуфинале:

  • Украина выходит с первого места, а Россия с третьего
  • Украина выходит со второго, а Россия с третьего или первого
  • Украина выходит с третьего, а Россия с первого

Но это достаточно сложная схема, поскольку требует определенную комбинацию команд, которые выйдут в плей-офф чемпионата с третьих мест.

Футболисты сборной России по футболу
Футболисты сборной России по футболу / Фото: Reuters

Путь Украины в Санкт-Петербург

Сборная Украины может провести матч в Санкт-Петербурге в 1/4 финала Евро-2020, если она займет третье место в своей группе, попадет на победителя квартета F и переиграет его.

Ранее мы писали, что Украина нокаутировала Россию и УЕФА! "Героям слава!" – теперь наш официальный лозунг.

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