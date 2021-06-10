Евро-2020
11 июня 22:00 О матче
Турция --
Италия --
12 июня 16:00
Уэльс --
Швейцария --
12 июня 19:00
Дания --
Финляндия --
12 июня 22:00
Бельгия --
Россия --
13 июня 16:00
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
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Евро-2020

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Украина на Евро-2020: где смотреть матчи команды Шевченко в Киеве

Елена Павлова Елена Павлова
10 июня, 16:41
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Первый поединок сборной Украины против Нидерландов 13 июня покажут на НКС "Олимпийский". Болельщиков ждет уличная еда и развлекательная программа
/ Фото: Сегодня

Завтра, 11 июня, на Олимпийском стадионе в Риме стартует многострадальное футбольное Евро-2020, которое должно было состояться еще год назад, но было перенесено пандемии. Матчи турнира пройдут на 11 стадионах в 11 городах 10 стран. Финал примет лондонский "Уэмбли".

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В финальной части чемпионата сыграют 24 сборные, среди которых и Украина. Главными претендентами на трофей считают победителей ЧМ-2018 французов, но Англию и Бельгию тоже не сбрасывают со счетов.

Сборная Украины стартует на Евро 13 июня в Амстердаме против Нидерландов. Болельщики нашей команды смогут посмотреть этот матч на главной арене страны – НСК "Олимпийский". Организатор трансляции – Шахтер. Начало в 22.00, а вход на стадион будет открыт с 17:00.

Сборная Украины по футболу
Сборная Украины по футболу / Фото: REUTERS

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Всех гостей ждет уличная еда, развлекательная программа и, конечно же, атмосфера настоящего футбольного праздника! Будет чем заняться и фанатам киберспорта, специально для них на НСК "Олимпийский" приедет CyberTruck, который будет транслировать матчи киберспортивного турнира. Приобрести билеты можно по ссылке на официальном сайте Шахтера.

Напомним, что в первый день Евро-2020 будет сыгран только один матч Италия – Турция (начало в 22:00). Но будет яркая церемония открытия – полет самолетов из ВВС Frecce tricolori, выступление ансамбля итальянской полиции и почетного караула конной полиции, а затем все болельщики насладятся вокалом известного тенора Андреа Бочелли.

Ранее российские депутаты пообещали скинуться Украине на новую форму.

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