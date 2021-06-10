Євро-2020
11 червня 22:00 Про матч
Турція --
Італія --
12 червня 16:00
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
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Євро-2020

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Україна на Євро-2020: де дивитися матчі команди Шевченка в Києві

Олена Павлова Олена Павлова
10 червня, 16:41
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Перший поєдинок збірної України проти Голландії 13 червня покажуть на НКС "Олімпійський". На вболівальників чекає вулична їжа і розважальна програма
/ Фото: Сьогодні

Завтра, 11 червня, на Олімпійському стадіоні в Римі стартує багатостраждальне футбольне Євро-2020, яке повинно було відбутися ще рік тому, але було перенесено пандемії. Матчі турніру пройдуть на 11 стадіонах в 11 містах 10 країн. Фінал прийме лондонський "Уемблі".

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У фінальній частині чемпіонату зіграють 24 збірні, серед яких і Україна. Головними претендентами на трофей вважають переможців ЧС-2018 французів, але Англію і Бельгію теж не скидають з рахунків.

Збірна України стартує на Євро 13 червня в Амстердамі проти Нідерландів. Вболівальники нашої команди зможуть подивитися цей матч на головній арені країни – НСК "Олімпійський". Організатор трансляції – Шахтар. Початок о 22.00, а вхід на стадіон буде відкритий з 17:00.

/ Фото: REUTERS

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Всіх гостей чекає вулична їжа, розважальна програма і, звичайно ж, атмосфера справжнього футбольного свята! Буде чим зайнятися і фанатам кіберспорту, спеціально для них на НСК "Олімпійський" приїде CyberTruck, який буде транслювати матчі кіберспортивного турніру. Придбати квитки можна за засланні на офіційному сайті Шахтаря.

Нагадаємо, що в перший день Євро-2020 буде зіграно тільки один матч Італія – Туреччина (початок о 22:00). Але буде яскрава церемонія відкриття – політ літаків з ВВС Frecce tricolori, виступ ансамблю італійської поліції і почесної варти кінної поліції, а потім все вболівальники зможуть насолодитися вокалом відомого тенора Андреа Бочеллі.

раніше російські депутати пообіцяли скинутися Україні на нову форму .

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