Україна на Євро-2020: де дивитися матчі команди Шевченка в Києві

Перший поєдинок збірної України проти Голландії 13 червня покажуть на НКС "Олімпійський". На вболівальників чекає вулична їжа і розважальна програма

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Завтра, 11 червня, на Олімпійському стадіоні в Римі стартує багатостраждальне футбольне Євро-2020, яке повинно було відбутися ще рік тому, але було перенесено пандемії. Матчі турніру пройдуть на 11 стадіонах в 11 містах 10 країн. Фінал прийме лондонський "Уемблі".

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У фінальній частині чемпіонату зіграють 24 збірні, серед яких і Україна. Головними претендентами на трофей вважають переможців ЧС-2018 французів, але Англію і Бельгію теж не скидають з рахунків.

Збірна України стартує на Євро 13 червня в Амстердамі проти Нідерландів. Вболівальники нашої команди зможуть подивитися цей матч на головній арені країни – НСК "Олімпійський". Організатор трансляції – Шахтар. Початок о 22.00, а вхід на стадіон буде відкритий з 17:00.

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Всіх гостей чекає вулична їжа, розважальна програма і, звичайно ж, атмосфера справжнього футбольного свята! Буде чим зайнятися і фанатам кіберспорту, спеціально для них на НСК "Олімпійський" приїде CyberTruck, який буде транслювати матчі кіберспортивного турніру. Придбати квитки можна за засланні на офіційному сайті Шахтаря.

Нагадаємо, що в перший день Євро-2020 буде зіграно тільки один матч Італія – Туреччина (початок о 22:00). Але буде яскрава церемонія відкриття – політ літаків з ВВС Frecce tricolori, виступ ансамблю італійської поліції і почесної варти кінної поліції, а потім все вболівальники зможуть насолодитися вокалом відомого тенора Андреа Бочеллі.

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