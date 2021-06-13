Веселые фанаты с матча Нидерланды – Украина: яркие фото со стадиона

Болельщики сборной Нидерландов украсили собой трибуны "Йохан Кройф Арены" , где играют Нидерланды и Украина. Яркие фото с трибун стадиона в Амстердаме

Веселые фанаты сборной Нидерландов / Фото: REUTERS

Сегодня в Амстердаме на "Йохан Кройф Арене" сборная Украины проводит первый матч на Евро-2020 против команды Нидерландов. Нидерланды – Украина трансляция есть на нашем сайте.

К сожалению, украинские болельщиков не пустили в Нидерланды из-за карантинных ограничений. А вот у местных болельщиков настоящий праздник. Фанаты сборной Нидерландов заполнили арену в Амстердаме насколько позволяли правила.

Трибуны стадиона превратились в настоящее оранжевое море. Болельщики соревновались, кто же придумает более оригинальный костюм для матча. Впрочем, эти же веселые болельщики освистали нашу команду во время разминки.

Ранее мы приводили интересную статистику – как Украина играет 13-го числа. Сборная Украины чаще побеждает в матчах 13-го числа. И невероятное совпадение – между последним и предпоследним матчами сборной 13-го числа прошло ровно 13 лет!