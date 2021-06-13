Веселі фанати з матчу Нідерланди – Україна: яскраві фото зі стадіону

Вболівальники збірної Нідерландів прикрасили собою трибуни "Йохан Кройф Арени", де грають Нідерланди і Україна. Яскраві фото з трибун стадіону в Амстердамі

/ Фото: REUTERS

Сьогодні в Амстердамі на "Йохан Кройф Арені" збірна України проводить перший матч на Євро-2020 проти команди Нідерландів. Нідерланди – Україна трансляція є на нашому сайті.

На жаль, українські уболівальників не пустили в Нідерланди через карантинних обмежень. А ось у місцевих вболівальників справжнє свято. Фанати збірної Нідерландів заповнили арену в Амстердамі наскільки дозволяли правила.

Трибуни стадіону перетворилися на справжнє помаранчеве море. Вболівальники змагалися, хто ж придумає більш оригінальний костюм для матчу. Втім, ці ж веселі вболівальники освистали нашу команду під час розминки.

Раніше ми приводили цікаву статистику – як Україна грає 13-го числа. Збірна України частіше перемагає в матчах 13-го числа. І неймовірний збіг – між останнім і передостаннім матчами збірної 13-го числа пройшло рівно 13 років!