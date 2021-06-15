15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Венгрия – Португалия: где и когда смотреть старт последней группы на Евро

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
15 июня, 12:21
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Одни из хозяев чемпионата Европы начнут противостояние с Криштиану Роналду и его партнерами в Будапеште в 19:00 по киевскому времени
Сборная Португалии
Сборная Португалии / Фото: Reuters

Во вторник на футбольном Евро-2020 запланировано всего два матча. На нашем сайте уже стартовал онлайн Венгрия – Португалия. Также в этом квартете F играют сборные Франции и Германии, что позволило журналистом окрестить эту компанию "группой смерти".

Встреча на арене имени Ференца Пушкаша в столице Венгрии начнется в 19:00. В Украине ее будут транслировать одновременно два телеканала – "Футбол 1" и "Футбол 2". Начало прямого эфира – в 18:50. В интернете матч покажут на платформе OLL.TV.

Накануне Роналду разозлился на колу и рассмешил Сеть.

Интересно, что соперники трижды играли в рамках ЧЕ и забили в трех поединках 13 мячей. А на Евро-2016 выдали феерическую и неожиданную ничью 3:3. В целом же Португалия победила в 9 из 13 очных противостояниях и ни разу не уступала венграм. А история их встреч началась 95 лет назад – в 1926 году.

Читайте также: Кондитер сделал десерт из участников Евро, но проигнорировал нашу команду.

Смотрите, как португальцы играли с испанцами в товарищеском матче:

Узнайте расписание всех матчей Евро-2020.

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Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Германия
0
0:0
0
2
Венгрия
0
0:0
0
3
Португалия
0
0:0
0
4
Франция
0
0:0
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Вторник, 15 июня
19:00
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
Среда, 16 июня
16:00
Смотри на:
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Четверг, 17 июня
16:00
Смотри на:
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