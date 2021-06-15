Венгрия – Португалия: где и когда смотреть старт последней группы на Евро

Одни из хозяев чемпионата Европы начнут противостояние с Криштиану Роналду и его партнерами в Будапеште в 19:00 по киевскому времени

Сборная Португалии / Фото: Reuters

Во вторник на футбольном Евро-2020 запланировано всего два матча. На нашем сайте уже стартовал онлайн Венгрия – Португалия. Также в этом квартете F играют сборные Франции и Германии, что позволило журналистом окрестить эту компанию "группой смерти".

Встреча на арене имени Ференца Пушкаша в столице Венгрии начнется в 19:00. В Украине ее будут транслировать одновременно два телеканала – "Футбол 1" и "Футбол 2". Начало прямого эфира – в 18:50. В интернете матч покажут на платформе OLL.TV.

Накануне Роналду разозлился на колу и рассмешил Сеть.

Интересно, что соперники трижды играли в рамках ЧЕ и забили в трех поединках 13 мячей. А на Евро-2016 выдали феерическую и неожиданную ничью 3:3. В целом же Португалия победила в 9 из 13 очных противостояниях и ни разу не уступала венграм. А история их встреч началась 95 лет назад – в 1926 году.

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