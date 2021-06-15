Угорщина – Португалія: де і коли дивитися старт останньої групи на Євро

Одні з господарів чемпіонату Європи почнуть протистояння з Кріштіану Роналду і його партнерами в Будапешті о 19:00 за київським часом

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У вівторок на футбольному Євро-2020 заплановано лише два матчі. На нашому сайті вже стартував онлайн Угорщина – Португалія Також у цьому квартеті F грають збірні Франції та Німеччини, що дозволило журналістом охрестити цю компанію "групою смерті".

Зустріч на арені імені Ференца Пушкаша в столиці Угорщини розпочнеться о 19:00. В Україні її транслюватимуть одночасно два телеканали – "Футбол 1" і "Футбол 2". Початок прямого ефіру – о 18:50. В інтернеті матч покажуть на платформі OLL.TV.

Напередодні Роналду розлютився на колу і розсмішив Мережу.

Цікаво, що суперники тричі грали в рамках ЧЄ і забили в трьох поєдинках 13 м'ячів. А на Євро-2016 видали феєричну і несподівану нічию 3:3. В цілому ж Португалія перемогла в 9 з 13 очних протистояннях і жодного разу не поступалася угорцям. А історія їхніх зустрічей почалася 95 років тому – в 1926 році.

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