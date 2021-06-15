15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Угорщина – Португалія: де і коли дивитися старт останньої групи на Євро

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
15 червня, 12:21
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Одні з господарів чемпіонату Європи почнуть протистояння з Кріштіану Роналду і його партнерами в Будапешті о 19:00 за київським часом
/ Фото: Reuters

У вівторок на футбольному Євро-2020 заплановано лише два матчі. На нашому сайті вже стартував онлайн Угорщина – Португалія Також у цьому квартеті F грають збірні Франції та Німеччини, що дозволило журналістом охрестити цю компанію "групою смерті".

Зустріч на арені імені Ференца Пушкаша в столиці Угорщини розпочнеться о 19:00. В Україні її транслюватимуть одночасно два телеканали – "Футбол 1" і "Футбол 2". Початок прямого ефіру – о 18:50. В інтернеті матч покажуть на платформі OLL.TV.

Напередодні Роналду розлютився на колу і розсмішив Мережу.

Цікаво, що суперники тричі грали в рамках ЧЄ і забили в трьох поєдинках 13 м'ячів. А на Євро-2016 видали феєричну і несподівану нічию 3:3. В цілому ж Португалія перемогла в 9 з 13 очних протистояннях і жодного разу не поступалася угорцям. А історія їхніх зустрічей почалася 95 років тому – в 1926 році.

Читайте також: Кондитер зробив десерт з учасників Євро, але проігнорував нашу команду.

Дивіться, як португальці грали з іспанцями в товариському матчі:

Дізнайтеся розклад усіх матчів Євро-2020.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Німеччина
0
0:0
0
2
Угорщина
0
0:0
0
3
Португалія
0
0:0
0
4
Франція
0
0:0
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Вівторок, 15 червня
19:00
Дивись на: Трансляція
22:00
Дивись на: Трансляція
Середа, 16 червня
16:00
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19:00
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22:00
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Четвер, 17 червня
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