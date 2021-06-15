А где Украина? Кондитер сделал десерт из участников Евро, но проигнорировал нашу команду

В Германии кондитер сделал сладости с флагами участников Евро-2020, но обошел стороной поединок Украины против Нидерландов, ставший пока лучшим на турнире

Десерта с флагом Украины не нашлось

Немецкий кондитер Людовик Гербойн изобразил матчи Евро-2020 в виде аппетитной выпечки. Матчи стартового тура были превращены в настоящее кондитерское искусство. Каждое пирожное получило флажки команд.

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Впрочем, немец по каким-то причинам решил проигнорировать один из самых интересных матчей на первой неделе турнира, а именно противостояние Украины и Нидерландов.

Поединок выдался невероятно драматичным и подарил болельщикам обеих команд массу эмоций. Жаль только, что все завершилось нашим поражением.

Главное внимание Гербойн уделил стартовому поединку родной сборной на Евро-20202. Сегодня Германия встретится с действующими чемпионами мира Францией. Онлайн матча Германия – Франция будет доступен на нашем сайте.