15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Венгрия

19:00

Португалия

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток
СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Венгрия – Португалия: онлайн старта Роналду и Ко на Евро-2020

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
15 июня, 11:01
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Встреча одного из андердогов турнира с фаворитом стартует в 19:00 по киевскому времени в Будапеште

Во вторник завершается первый тур группового этапа чемпионата Европы. Сегодня проходят еще два поединка. Накануне же Испания загоняла мяч и себя в матче против Швеции. Последними в борьбу вступают команды группы F.

В 19:00 на "Пушкаш Арене" в Будапеште игру начинают сборные Венгрии и Португалии. Наш сайт ведет текстовую онлайн-трансляцию с оперативными комментариями, яркими фото, статистикой и видео лучших моментов.

Онлайн Венгрия – Португалия

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Стартовые расклады. Сразу же после жеребьевки финального турнира венгры почувствовали себя кроликом в клетке с хищниками. Напомним, в квартете F также выступают Франция и Германия. Над удачей венгров до сих пор продолжают посмеиваться в соцсетях.

Интересно, что в последних пяти матчах и Португалия, и Венгрия по три раза выигрывали и дважды расходились с оппонентами ничьей. Правда, в личных встречах – заметное преимущество у пиренейцев: 9 побед при 4 мировых в 13 поединках.

ПРОФАЙЛ СБОРНОЙ ВЕНГРИИ

Примечательно, что соперники довольно результативно играли на еврофорумах, забив 13 мячей в трех встречах. А их история началась еще в 1926 году!

Узнавайте турнирные таблицы всех групп на Евро-2020.

Где смотреть. На украинском телевидении матч покажут два профильных канала – "Футбол 1" и "Футбол 2". Прямая трансляция стартует в 18:50. Также игру можно посмотреть на интернет-платформе OLL.TV.

Прогнозы. Букмекеры FAVBET преимущество отдают гостям, коэффициент на их победу – 1.43. На сенсационный успех сборной Венгрии можно поставить с коэффициентом 8.90, на ничью – 4.70. И это принимая во внимание, что подопечные итальянца Марко Росси играют на своем шикарном стадионе.

ПРОФАЙЛ СБОРНОЙ ПОРТУГАЛИИ

Смотрите, как португальские звезды разгромили израильтян на прошлой неделе:

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Германия
0
0:0
0
2
Венгрия
0
0:0
0
3
Португалия
0
0:0
0
4
Франция
0
0:0
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Вторник, 15 июня
19:00
Смотри на: Трансляция
22:00
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Среда, 16 июня
16:00
Смотри на:
19:00
Смотри на:
22:00
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Четверг, 17 июня
16:00
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