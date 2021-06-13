Ужасная эпидемия: еще один футболист потерял сознание на поле

Не успел футбольный мир отойти от жутких кадров из вчерашнего матча Дания – Финляндия, когда у Кристиана Эриксена остановилось сердце прямо на поле, как похожий случай произошел в другом матче.
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Случилось это в поединке между казахстанскими Окжетпесом и Кайрат-Жастаром. 19-летний полузащитник Кайрат-Жестара Лев Кургин потерял сознание в центре поля на 20-й минуте встречи, поединок пришлось остановить на 10 минут, сообщает sports.kz.
Игроку на поле была оказана моментальная медицинская помощь, после бригада скорой помощи увезла его в больницу. Состояние игрока стабилизировалось, он находится на базе футбольного Кайрата под наблюдением клубных врачей.
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