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Ужасная эпидемия: еще один футболист потерял сознание на поле

Александр Трикиша Александр Трикиша
13 июня, 19:19
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В матче клубов из Казахстана едва не случилась трагедия. 19-летний футболист потерял сознание прямо на поле. А ведь только вчера мир потрясла ситуация с Кристианом Эриксеном
Вслед за Эриксеном сознание во время матча потерял Лев Кургин
Вслед за Эриксеном сознание во время матча потерял Лев Кургин / Фото: REUTERS

Не успел футбольный мир отойти от жутких кадров из вчерашнего матча Дания – Финляндия, когда у Кристиана Эриксена остановилось сердце прямо на поле, как похожий случай произошел в другом матче.

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Случилось это в поединке между казахстанскими Окжетпесом и Кайрат-Жастаром. 19-летний полузащитник Кайрат-Жестара Лев Кургин потерял сознание в центре поля на 20-й минуте встречи, поединок пришлось остановить на 10 минут, сообщает sports.kz.

Игроку на поле была оказана моментальная медицинская помощь, после бригада скорой помощи увезла его в больницу. Состояние игрока стабилизировалось, он находится на базе футбольного Кайрата под наблюдением клубных врачей.

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1
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0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Украина
0
0:0
0
2
Австрия
0
0:0
0
3
Северная Македония
0
0:0
0
4
Нидерланды
0
0:0
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
1
1:0
3
2
Чехия
0
0:0
0
3
Шотландия
0
0:0
0
4
Хорватия
1
0:1
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
0
0:0
0
2
Испания
0
0:0
0
3
Швеция
0
0:0
0
4
Польша
0
0:0
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Германия
0
0:0
0
2
Венгрия
0
0:0
0
3
Португалия
0
0:0
0
4
Франция
0
0:0
0
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