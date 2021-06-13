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Что известно о состоянии Эриксена после остановки сердца. Передает приветы, но завершает карьеру?

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
13 июня, 11:19
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Полузащитник сборной Дании и миланского Интера находится в больнице в сознании, а прошлой ночью не мог спать. Он вряд ли уже выйдет на поле
Кристиан Эриксен
Кристиан Эриксен / Фото: Reuters

В субботу вечером во время матча чемпионата Европы в Копенгагене произошел несчастный случай. Футболист Дании рухнул на поле во время Евро-2020. Он был между жизнью и смертью. Однако по состоянию на утро воскресенья сообщают, его жизни уже ничто не угрожает.

Еще на поле 29-летний игрок пришел в сознание. Его доставили в больницу, где он и находится до сих пор. Кстати, стало известно, что партнеры Эриксена по сборной согласились продолжать матч с финнами только после того, как сам пострадавший лично передал им привет из палаты, выйдя на контакт по видеосвязи.

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Чуть позже врач сборной Дании Мортен Бозен рассказал, как все происходило во время инцидента. Его слова цитирует BT.dk:

"Нас моментально вызвали на поле, когда Кристиан упал. Я не видел самого момента, но быстро стало ясно, что он упал сам. Когда мы прибежали, он лежал на боку и дышал. Сначала мы нащупали пульс, но довольно быстро картина изменилась, и тогда мы незамедлительно начали массаж сердца. Была оказана фантастическая помощь со стороны врача арены и остальных экстренных служб".

Также датский футболист общался со своим отцом.

Кристин Эриксен и его отец
Кристин Эриксен и его отец / Фото: Reuters

Тем временем комментарий британскому изданию Express дал доктор Санджай Шарма из Лондонского университета Святого Георгия. Он следил за Эриксеном во время его выступлений за английский Тоттенхэм и уверен, что ранее с ним все было в порядке:

"Я подумал: "Боже мой! Неужели мы что-то упустили?". Но я проверил результаты его тестов, там все идеально. С того дня, как мы подписали с Кристианом контракт, мы тестировали его каждый год. Все тесты до 2019 года были нормальными. Я могу поручиться, ведь это я их проводил".

Последние два года датчанин играет за итальянский Интер. Неизвестно, продолжит ли он карьеру в Милане, но лондонский доктор не допускает его возвращение на газон в Англии. Между тем из больницы сообщали, что Эриксен минувшей ночью не спал. Это Шарма назвал очень хорошим знаком, но вынес суровый вердикт:

"Я очень доволен. Поскольку он стабилен и бодрствует, его состояние можно назвать удовлетворительным. Хорошая новость в том, что он будет жить, плохая – он вряд ли продолжит свою карьеру. Наши футбольные организации будут очень строги: в Великобритании он не будет играть".

Узнайте, что за Эриксена вознес молитву воскресший футболист.

Смотрите видео инцидента во время матча Дания – Финляндия:

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#
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Г
О
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1
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3
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1
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0
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Россия
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0:3
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#
Команда
И
Г
О
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0
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#
Команда
И
Г
О
1
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0
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2
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0
0:0
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0
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0
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Шотландия
0
0:0
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И
Г
О
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Словакия
0
0:0
0
2
Испания
0
0:0
0
3
Швеция
0
0:0
0
4
Польша
0
0:0
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Германия
0
0:0
0
2
Венгрия
0
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