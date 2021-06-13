Что известно о состоянии Эриксена после остановки сердца. Передает приветы, но завершает карьеру?

В субботу вечером во время матча чемпионата Европы в Копенгагене произошел несчастный случай. Футболист Дании рухнул на поле во время Евро-2020. Он был между жизнью и смертью. Однако по состоянию на утро воскресенья сообщают, его жизни уже ничто не угрожает.
Еще на поле 29-летний игрок пришел в сознание. Его доставили в больницу, где он и находится до сих пор. Кстати, стало известно, что партнеры Эриксена по сборной согласились продолжать матч с финнами только после того, как сам пострадавший лично передал им привет из палаты, выйдя на контакт по видеосвязи.
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Чуть позже врач сборной Дании Мортен Бозен рассказал, как все происходило во время инцидента. Его слова цитирует BT.dk:
"Нас моментально вызвали на поле, когда Кристиан упал. Я не видел самого момента, но быстро стало ясно, что он упал сам. Когда мы прибежали, он лежал на боку и дышал. Сначала мы нащупали пульс, но довольно быстро картина изменилась, и тогда мы незамедлительно начали массаж сердца. Была оказана фантастическая помощь со стороны врача арены и остальных экстренных служб".
Также датский футболист общался со своим отцом.
Тем временем комментарий британскому изданию Express дал доктор Санджай Шарма из Лондонского университета Святого Георгия. Он следил за Эриксеном во время его выступлений за английский Тоттенхэм и уверен, что ранее с ним все было в порядке:
"Я подумал: "Боже мой! Неужели мы что-то упустили?". Но я проверил результаты его тестов, там все идеально. С того дня, как мы подписали с Кристианом контракт, мы тестировали его каждый год. Все тесты до 2019 года были нормальными. Я могу поручиться, ведь это я их проводил".
Последние два года датчанин играет за итальянский Интер. Неизвестно, продолжит ли он карьеру в Милане, но лондонский доктор не допускает его возвращение на газон в Англии. Между тем из больницы сообщали, что Эриксен минувшей ночью не спал. Это Шарма назвал очень хорошим знаком, но вынес суровый вердикт:
"Я очень доволен. Поскольку он стабилен и бодрствует, его состояние можно назвать удовлетворительным. Хорошая новость в том, что он будет жить, плохая – он вряд ли продолжит свою карьеру. Наши футбольные организации будут очень строги: в Великобритании он не будет играть".
Узнайте, что за Эриксена вознес молитву воскресший футболист.
Смотрите видео инцидента во время матча Дания – Финляндия: