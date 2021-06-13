Жахлива епідемія: ще один футболіст втратив свідомість на полі

У матчі клубів з Казахстану ледь не сталася трагедія. 19-річний футболіст втратив свідомість прямо на полі. А тільки вчора світ потрясла ситуація з Крістіаном Еріксеном

Слідом за Еріксеном свідомість під час матчу втратив Лев Кургін / Фото: REUTERS

Не встиг футбольний світ відійти від страшних кадрів з вчорашнього матчу Данія – Фінляндія, коли у Крістіана Еріксена зупинилося серце прямо на полі, як схожий випадок стався в іншому матчі.

Читайте також: Що відомо про стан Еріксена після зупинки серця. Передає вітання, але завершує кар'єру?

Сталося це в поєдинку між казахстанськими Окжетпесом і Кайрат-Жастаром. 19-річний півзахисник Кайрат-Жестара Лев Кургін знепритомнів в центрі поля на 20-й хвилині зустрічі, поєдинок довелося зупинити на 10 хвилин, повідомляє sports.kz.

Гравцеві на полі була надана моментальна медична допомога, після бригада швидкої допомоги відвезла його в лікарню. Стан гравця стабілізувався, він знаходиться на базі футбольного Кайрата під наглядом клубних лікарів.

Читайте також: Дружина проривалася до Еріксена, поки лікарі намагалися його реанімувати (фото)