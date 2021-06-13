Жахлива епідемія: ще один футболіст втратив свідомість на полі

Не встиг футбольний світ відійти від страшних кадрів з вчорашнього матчу Данія – Фінляндія, коли у Крістіана Еріксена зупинилося серце прямо на полі, як схожий випадок стався в іншому матчі.
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Сталося це в поєдинку між казахстанськими Окжетпесом і Кайрат-Жастаром. 19-річний півзахисник Кайрат-Жестара Лев Кургін знепритомнів в центрі поля на 20-й хвилині зустрічі, поєдинок довелося зупинити на 10 хвилин, повідомляє sports.kz.
Гравцеві на полі була надана моментальна медична допомога, після бригада швидкої допомоги відвезла його в лікарню. Стан гравця стабілізувався, він знаходиться на базі футбольного Кайрата під наглядом клубних лікарів.
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