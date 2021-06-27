27 июня 19:00
Нидерланды --
Чехия --
27 июня 22:00
Бельгия --
Португалия --
28 июня 19:00
Хорватия --
Испания --
28 июня 22:00
Франция --
Швейцария --
29 июня 19:00
Англия --
Германия --
29 июня 22:00
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Евро-2020

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Украина тренирует пенальти перед Швецией и боится гнева журналистов в случае осечки

Елена Павлова Елена Павлова
27 июня, 14:15
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Вратарь и капитан сборной Украины Андрей Пятов не стал раскрывать всех карт перед матчем 1/8 финала на Евро-2020, но команда очень хочет воспользоваться своим шансом
Николай Матвиенко и Андрей Пятов
Николай Матвиенко и Андрей Пятов / Фото: УАФ

Вратарь сборной Украины и донецкого Шахтера Андрей Пятов рассказал о настроении в команде перед матчем 1/8 финала. 29 июня в Глазго "сине-желтые" сыграют со Швецией, которая выиграла свою группу и вообще ни разу не уступила в 2021 году. Ранее Шапаренко рассказал, как Украина будет играть в 1/8 Евро-2020.

"Это уже 1/8-я финала чемпионата Европы. Команды отдают все силы. Нельзя говорить о каких-то шансах. Да, на бумаге кто-то из двух команд фаворит, но на поле все меняется. По поводу пенальти – конечно отрабатываем. Это неотъемлемая часть футбола, нужно быть готовым", – сказал Пятов на пресс-конференции УАФ

Александр Зинченко и Александр Караваев против Кристофа Баумгартнера
Александр Зинченко и Александр Караваев против Кристофа Баумгартнера / Фото: Reuters

Кто в сборной Украины лучший пенальтист?

"Давайте не будем открывать все карты. Есть люди, которые бьют действительно уверенно. Но на тренировках нет такого давления, как непосредственно в игре. Есть много примеров, даже Андрея Николаевича, когда он не забил пенальти Швейцарии на ЧМ-2006. Я не знаю, что случилось в тот момент. Это футбол. Надеемся, что не дойдем до пенальти и выиграем в основное время"

Читайте также: Пенальти не пустят Украину в 1/4 Евро: Маттеус уже угадал двоих победителей плей-офф

Про настроение в команде

"Мандраж всегда есть. Мы понимаем, насколько завтра ответственный матч и благодаря чему мы можем в нем сыграть. Мы должны проходить Швецию. Другого варианта у нас нет. Либо мы воспользуемся шансом, либо нас уничтожат наши же журналисты. Мы готовы к игре морально и физически"

Ранее мы рассказывали, что Яремчук пропустил тренировку Украины из-за травмы. А сборная бегала по разбитому полю.

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B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Воскресенье, 27 июня
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Понедельник, 28 июня
19:00
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Вторник, 29 июня
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