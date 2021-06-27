Украина тренирует пенальти перед Швецией и боится гнева журналистов в случае осечки

Вратарь и капитан сборной Украины Андрей Пятов не стал раскрывать всех карт перед матчем 1/8 финала на Евро-2020, но команда очень хочет воспользоваться своим шансом

Николай Матвиенко и Андрей Пятов / Фото: УАФ

Вратарь сборной Украины и донецкого Шахтера Андрей Пятов рассказал о настроении в команде перед матчем 1/8 финала. 29 июня в Глазго "сине-желтые" сыграют со Швецией, которая выиграла свою группу и вообще ни разу не уступила в 2021 году. Ранее Шапаренко рассказал, как Украина будет играть в 1/8 Евро-2020.

"Это уже 1/8-я финала чемпионата Европы. Команды отдают все силы. Нельзя говорить о каких-то шансах. Да, на бумаге кто-то из двух команд фаворит, но на поле все меняется. По поводу пенальти – конечно отрабатываем. Это неотъемлемая часть футбола, нужно быть готовым", – сказал Пятов на пресс-конференции УАФ

Александр Зинченко и Александр Караваев против Кристофа Баумгартнера / Фото: Reuters

Кто в сборной Украины лучший пенальтист?

"Давайте не будем открывать все карты. Есть люди, которые бьют действительно уверенно. Но на тренировках нет такого давления, как непосредственно в игре. Есть много примеров, даже Андрея Николаевича, когда он не забил пенальти Швейцарии на ЧМ-2006. Я не знаю, что случилось в тот момент. Это футбол. Надеемся, что не дойдем до пенальти и выиграем в основное время"

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Про настроение в команде

"Мандраж всегда есть. Мы понимаем, насколько завтра ответственный матч и благодаря чему мы можем в нем сыграть. Мы должны проходить Швецию. Другого варианта у нас нет. Либо мы воспользуемся шансом, либо нас уничтожат наши же журналисты. Мы готовы к игре морально и физически"

Ранее мы рассказывали, что Яремчук пропустил тренировку Украины из-за травмы. А сборная бегала по разбитому полю.

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