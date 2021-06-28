Сыграем на пределе возможностей! Шевченко дал смелое обещание перед Швецией

Главный тренер украинской команды Андрей Шевченко накануне поединка 1/8 финала Евро-2020 рассказал о важности болельщиков в Глазго и возможности реабилитироваться

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в преддверии 1/8 финала Евро-2020 со Швецией подчеркнул важность присутствия болельщиков на матче в Глазго. Поединок состоится 29 июня, но из-за коронавирусных ограничений в Британии попасть в Шотландию тяжело. Ранее лидер Швеции дал оценку сборной Украины.

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"Очень приятно, что будут болельщики, несмотря на все ограничения. При этом многие фанаты не смогут приехать. У нас есть большая диаспора в Великобритании. Надеемся, что люди приедут и поддержат нас. Команда сделает все для положительного результата, будет пытаться играть на пределе своих возможностей. Оправдываться и дарить какие-то обещания никто не будет. Мы готовимся и хотим провести хороший поединок", – цитирует Шевченко УАФ

Андрей Пятов и Андрей Шевченко на тренировке сборной Украины / Фото: Reuters

"Команда очень хорошо сыграла в двух первых матчах на Евро, в третьем не удалось то, что мы планировали. У нас есть впереди поединок, чтобы реабилитировать себя. Мы должны быть осторожны в первую очередь на стандартах, поскольку Швеция хорошо их использует. Важно выигрывать подборы, будет много силовой борьбы. Также важно хорошо атаковать"

Ранее Андрей Шевченко рассказал о бонусе сборной на Евро-2020.

Ранее мы сообщали, что шведские болельщики не считают команду Шевченко опасной.

Отметим, что победитель вторничного матча Украина – Швеция в 1/4 финала Евро встретится с победителем пары Англия – Германия.

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