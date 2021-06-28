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Сыграем на пределе возможностей! Шевченко дал смелое обещание перед Швецией

Елена Павлова Елена Павлова
28 июня, 23:39
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Главный тренер украинской команды Андрей Шевченко накануне поединка 1/8 финала Евро-2020 рассказал о важности болельщиков в Глазго и возможности реабилитироваться
Тренер сборной Украины Андрей Шевченко
Тренер сборной Украины Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в преддверии 1/8 финала Евро-2020 со Швецией подчеркнул важность присутствия болельщиков на матче в Глазго. Поединок состоится 29 июня, но из-за коронавирусных ограничений в Британии попасть в Шотландию тяжело. Ранее лидер Швеции дал оценку сборной Украины.

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"Очень приятно, что будут болельщики, несмотря на все ограничения. При этом многие фанаты не смогут приехать. У нас есть большая диаспора в Великобритании. Надеемся, что люди приедут и поддержат нас. Команда сделает все для положительного результата, будет пытаться играть на пределе своих возможностей. Оправдываться и дарить какие-то обещания никто не будет. Мы готовимся и хотим провести хороший поединок", – цитирует Шевченко УАФ

Андрей Пятов и Андрей Шевченко на тренировке сборной Украины
Андрей Пятов и Андрей Шевченко на тренировке сборной Украины / Фото: Reuters

"Команда очень хорошо сыграла в двух первых матчах на Евро, в третьем не удалось то, что мы планировали. У нас есть впереди поединок, чтобы реабилитировать себя. Мы должны быть осторожны в первую очередь на стандартах, поскольку Швеция хорошо их использует. Важно выигрывать подборы, будет много силовой борьбы. Также важно хорошо атаковать"

Ранее Андрей Шевченко рассказал о бонусе сборной на Евро-2020.

Ранее мы сообщали, что шведские болельщики не считают команду Шевченко опасной.

Отметим, что победитель вторничного матча Украина – Швеция в 1/4 финала Евро встретится с победителем пары Англия – Германия.

Смотрите дневник сборной Украины на Евро

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И
Г
О
1
Италия
3
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9
2
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4
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3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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22:00
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Пятница, 2 июля
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