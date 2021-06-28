28 июня 19:00
Хорватия --
Испания --
28 июня 22:00
Франция --
Швейцария --
29 июня 19:00
Англия --
Германия --
29 июня 22:00
Швеция --
Украина --
2 июля 22:00
Бельгия --
Италия --
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Не играли с Украиной, а уже думают про Англию: что лидер Швеции говорил о команде Шевы

Елена Павлова Елена Павлова
28 июня, 17:11
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Шведский защитник английского Манчестер Юнайтед Виктор Линделеф считает украинскую команду опытной и предвидит тяжелый матч, но уже строит планы на четвертьфинал
Виктор Линделеф в матче против Испании
Виктор Линделеф в матче против Испании / Фото: Reuters

Защитник сборной Швеции и английского Манчестер Юнайтед Виктор Линделеф рассказал о своих ожиданиях от матча 1/8-й Евро-2020 со сборной Украины. 29 июня в Глазго "сине-желтые" сыграют со Швецией, которая выиграла свою группу и вообще ни разу не уступила в 2021 году. Ранее Шапаренко рассказал, как Украина будет играть в 1/8 Евро-2020.

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"Я видел матч украинцев с Голландией, и в том матче они были очень хороши и результативны в атаке. Это очень хорошая и опытная команда, которая показала качественный футбол. Знаем, что будет тяжелый матч. Всегда хотим побеждать, но Украина усложнит нам задачу. Если выиграем и выйдем в 1/4 финала, можем встретиться с Англией. Это был бы веселый матч, мы ведь уже играли на ЧМ", – цитирует Линделефа Expressen

Отметим, что сборная Украины уже прилетела в Глазго, убежав в Шотландию от гроз Бухареста.

Ранее Андрей Шевченко рассказал о бонусе сборной на Евро-2020.

Отметим, что победитель вторничного матча Украина – Швеция в 1/4 финала Евро встретится с победителем пары Англия – Германия.

Смотрите дневник сборной Украины на Евро

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C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Понедельник, 28 июня
19:00
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Вторник, 29 июня
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22:00
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Пятница, 2 июля
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Суббота, 3 июля
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