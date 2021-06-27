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Нидерланды --
Чехия --
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Бельгия --
Португалия --
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Хорватия --
Испания --
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Англия --
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Сборную Украины обыграть просто! Шведские болельщики не считают команду Шевченко опасной

Елена Павлова Елена Павлова
27 июня, 15:35
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Защитник шведов Микаэль Люстиг рассказал, что, несмотря на победу в группе, в Европе их критикуют за скучный футбол и не поймут поражения в матче с Украиной
Сборная Швеции против сборной Украины
Сборная Швеции против сборной Украины / Фото: Reuters

Защитник сборной Швеции Микаэль Люстиг рассказал о своих ожиданиях от матча 1/8-й Евро-2020 со сборной Украины. 29 июня в Глазго "сине-желтые" сыграют со Швецией, которая выиграла свою группу и вообще ни разу не уступила в 2021 году. Ранее Шапаренко рассказал, как Украина будет играть в 1/8 Евро-2020.

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"Мне очень не нравится то, что думают в Европе о Швеции. Нас критикуют за скучный футбол, это факт. Да, мы недовольны своей игрой, но при этом мы набирали очки в группе. Если бы мы из нее не вышли – критика была бы куда острее", – цитирует Люстига официальный сайт УЕФА

Деян Кулусевски и Микаэль Люстиг
Деян Кулусевски и Микаэль Люстиг / Фото: Reuters

"Сделаем все возможное, чтобы выиграть матч с Украиной. Нас ждет очень серьезная борьба. Рядовой болельщик сборной Швеции, который не изучает команду Украины, считает победу над ней простой задачей. Но они заняли первое место в группе квалификации. Это означает, что в последние годы украинцы двигались в правильном направлении. Нам предстоит тяжелый поединок, но мы подходим к нему в хорошей форме"

Ранее мы рассказывали, что Яремчук пропустил тренировку Украины из-за травмы. А сборная бегала по разбитому полю.

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И
Г
О
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Италия
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9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Воскресенье, 27 июня
19:00
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Понедельник, 28 июня
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Вторник, 29 июня
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