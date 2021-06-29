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Сборной Украины перед матчем со Швецией помогают специалисты из Манчестер Сити

Александр Трикиша Александр Трикиша
29 июня, 16:26
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Александр Зинченко порекомендовал Андрею Шевченко обратиться за помощью к специалистам по реабилитации игроков из Манчестер Сити. Сейчас они находятся в расположении нашей команды
Тренерский штаб сборной Украины
Тренерский штаб сборной Украины / Фото: Reuters

Сборная Украины получила существенное усиление перед матчем 1/8 финала Евро-2020. Нашему тренерскому штабу на помощь пришли специалисты из Манчестер Сити. Их порекомендовал Александр Зинченко. Украина – Швеция трансляция онлайн есть на нашем сайте.

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"Александр Зинченко посоветовал людей, которые отвечают за реабилитацию футболистов с Манчестер Сити. Они приехали из Англии и сейчас находятся с нашей командой. Они помогают в восстановлении – чтобы наши игроки быстрее восстанавливались, чтобы поднять их физическое состояние", – рассказал журналист Роман Бебех в программе Бомбардир.

Ранее мы писали, что сборная Украины на игре Евро со шведами попала в раздевалку рыцарского ордена. Поединок 1/8 финала чемпионата Европы на стадионе "Хемпден парк" в Глазго стартует в 22:00. Подопечные Андрея Шевченко разместятся в необычных условиях.

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И
Г
О
1
Англия
3
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7
2
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3
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3
Хорватия
3
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4
Шотландия
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1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
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5
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Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
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3
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Венгрия
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