29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
Україна --
2 липня 19:00
Швейцарія --
Іспанія --
2 липня 22:00
Бельгія --
Італія --
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Збірній України перед матчем зі Швецією допомагають фахівці з Манчестер Сіті

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
29 червня, 16:26
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Олександр Зінченко порекомендував Андрію Шевченку звернутися за допомогою до фахівців з реабілітації гравців з Манчестер Сіті. Зараз вони знаходяться в розташуванні нашої команди
Тренерський штаб збірної України
Тренерський штаб збірної України / Фото: Reuters

Збірна України отримала суттєве посилення перед матчем 1/8 фіналу Євро-2020. Нашому тренерському штабу на допомогу прийшли фахівці з Манчестер Сіті. Їх порекомендував Олександр Зінченко. Україна – Швеція трансляція онлайн є на нашому сайті.

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"Олександр Зінченко порадив людей, які відповідають за реабілітацію футболістів з Манчестер Сіті. Вони приїхали з Англії і зараз знаходяться з нашою командою. Вони допомагають у відновленні – щоб наші гравці швидше відновлювалися, щоб підняти їх фізичний стан", – розповів журналіст Роман Бебех в програмі бомбардир.

Раніше ми писали, що збірна України на грі Євро зі шведами потрапила в роздягальню лицарського ордена. Поєдинок 1/8 фіналу чемпіонату Європи на стадіоні "Хемпден парк" в Глазго стартує о 22:00. Підопічні Андрія Шевченка розмістяться в незвичайних умовах.

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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Всі таблиці Євро
Вівторок, 29 червня
19:00
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22:00
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Пʼятниця, 2 липня
19:00
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22:00
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Субота, 3 липня
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