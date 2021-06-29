Збірній України перед матчем зі Швецією допомагають фахівці з Манчестер Сіті

Олександр Зінченко порекомендував Андрію Шевченку звернутися за допомогою до фахівців з реабілітації гравців з Манчестер Сіті. Зараз вони знаходяться в розташуванні нашої команди

Тренерський штаб збірної України / Фото: Reuters

Збірна України отримала суттєве посилення перед матчем 1/8 фіналу Євро-2020. Нашому тренерському штабу на допомогу прийшли фахівці з Манчестер Сіті. Їх порекомендував Олександр Зінченко. Україна – Швеція трансляція онлайн є на нашому сайті.

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"Олександр Зінченко порадив людей, які відповідають за реабілітацію футболістів з Манчестер Сіті. Вони приїхали з Англії і зараз знаходяться з нашою командою. Вони допомагають у відновленні – щоб наші гравці швидше відновлювалися, щоб підняти їх фізичний стан", – розповів журналіст Роман Бебех в програмі бомбардир.

Раніше ми писали, що збірна України на грі Євро зі шведами потрапила в роздягальню лицарського ордена. Поєдинок 1/8 фіналу чемпіонату Європи на стадіоні "Хемпден парк" в Глазго стартує о 22:00. Підопічні Андрія Шевченка розмістяться в незвичайних умовах.