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Сборная Украины на игре Евро со шведами попала в раздевалку рыцарского ордена

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
29 июня, 16:05
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Поединок 1/8 финала чемпионата Европы на стадионе "Хемпден парк" в Глазго стартует в 22:00. Подопечные Андрея Шевченко разместятся в необычных условиях
Сборная Украины на стадионе в Глазго
Сборная Украины на стадионе в Глазго / Фото: УАФ

Во вторник вечером украинские футболисты впервые в истории сыграют матч плей-офф Евро. Мы запустили онлайн-трансляцию Швеция – Украина. Соперники сойдутся на древней арене в Шотландии. "Хемпден парк" построили еще в 1903 году, но затем существенно обновляли, что позволяет стадиону принадлежать к когорте пятизвездочных.

Сегодня сборная Украины потренировалась в Глазго. Погода располагает к хорошему настроению и самочувствию.

А вот раздевалки на стадионе – необычные. Их стены расписаны близкими шотландцам надписями: "Если не мы, то кто?", "Если не сейчас, то когда?", "Мы – Чертополох". Последние слова напоминают, что в Шотландии с 1687 году существовал рыцарский орден Чертополоха. Его девизу смело встречать трудности шотландцы стараются следовать и в жизни, и на футбольном поле.

Тем временем Подкопаева необычно поддержала футболистов перед матчем со Швецией на Евро: "Слава Украине!"

К сегодняшней встрече готовились 24 игрока из 26, которые попали в заявку на турнир. Защитник Денис Попов уже уехал в Киев из-за травмы, а Александр Зубков еще восстанавливается.

Сегодня сборные Украины и Швеции определились с формой: кто более "сине-желтый".

Вспомним, как украинцы начинали турнир в синей форме матчем против нидерландцев:

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И
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Италия
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9
2
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4
3
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4
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0
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#
Команда
И
Г
О
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2
Дания
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3
3
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3
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3
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3
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И
Г
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0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
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4
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Венгрия
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Пятница, 2 июля
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