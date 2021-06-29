Сборная Украины на игре Евро со шведами попала в раздевалку рыцарского ордена

Поединок 1/8 финала чемпионата Европы на стадионе "Хемпден парк" в Глазго стартует в 22:00. Подопечные Андрея Шевченко разместятся в необычных условиях

Сборная Украины на стадионе в Глазго / Фото: УАФ

Во вторник вечером украинские футболисты впервые в истории сыграют матч плей-офф Евро. Мы запустили онлайн-трансляцию Швеция – Украина. Соперники сойдутся на древней арене в Шотландии. "Хемпден парк" построили еще в 1903 году, но затем существенно обновляли, что позволяет стадиону принадлежать к когорте пятизвездочных.

Сегодня сборная Украины потренировалась в Глазго. Погода располагает к хорошему настроению и самочувствию.

А вот раздевалки на стадионе – необычные. Их стены расписаны близкими шотландцам надписями: "Если не мы, то кто?", "Если не сейчас, то когда?", "Мы – Чертополох". Последние слова напоминают, что в Шотландии с 1687 году существовал рыцарский орден Чертополоха. Его девизу смело встречать трудности шотландцы стараются следовать и в жизни, и на футбольном поле.

Тем временем Подкопаева необычно поддержала футболистов перед матчем со Швецией на Евро: "Слава Украине!"

К сегодняшней встрече готовились 24 игрока из 26, которые попали в заявку на турнир. Защитник Денис Попов уже уехал в Киев из-за травмы, а Александр Зубков еще восстанавливается.

Сегодня сборные Украины и Швеции определились с формой: кто более "сине-желтый".

Вспомним, как украинцы начинали турнир в синей форме матчем против нидерландцев: