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Дания --
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Швеция --
Словакия --
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Хорватия --
Чехия --
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Англия --
Шотландия --
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Франция --
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Португалия --
Германия --
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Польша --
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Италия --
Уэльс --
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Швейцария --
Турция --
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Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
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Швеция --
Польша --
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Словакия --
Испания --
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Португалия --
Франция --
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Евро-2020

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Реал нашел Лунину новое место работы

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
15 июня, 10:02
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Украинский вратарь мадридского гранда останется в чемпионате Испании, но, скорее всего, снова отправится в аренду – на этот раз в скромный Кадис
Андрей Лунин
Андрей Лунин

22-летний голкипер Андрей Лунин в ближайшее время вновь покинет испанский Реал, отправившись в аренду. Интерес в услугах уроженца Харьковской области проявил середняк Ла Лиги – Кадис. И руководство "сливочных" не возражает против временного ухода украинца. Недавно Лунин попрощался с Зиданом; при нем он лишь раз вышел на поле.

Новость о кандидате в сборную Украины опубликовало испанское издание Don Balon.

Сообщают, что Карло Анчелотти готов отпустить Андрея. Напомним, две недели назад Реал назначил новым тренером трехкратного победителя Лиги чемпионов. Основной страж ворот, бельгиец Тибо Куртуа, в течение сезона не дал усомниться в своем высоком уровне.

Интересно, что к Лунину проявляли интерес несколько команд из Италии, в частности, Рома. Однако президент Реала Флорентино Перес считает, что наш кипер еще пригодится и лучше его держать под рукой – в Испании. Контракт бывшего футболиста Зари с Реалом действует еще три года, его стоимость оценивают в 3 миллиона евро.

Тем временем Роналду общается о переходе с тремя грандами.

Вспомним, как Лунин защищал ворота сборной Украины в товарищеском матче с поляками:

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B
C
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E
F
#
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И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Германия
0
0:0
0
2
Венгрия
0
0:0
0
3
Португалия
0
0:0
0
4
Франция
0
0:0
0
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