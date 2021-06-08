Роналду общается о переходе с тремя грандами. Кто заберет звезду у Ювентуса

Знаменитый португальский футболист может-таки покинуть Италию, хотя до завершения его контракта остается еще год. Пока же он готовится к Евро

Криштиану Роналду vs Эмерик Ляпорт / Фото: REUTERS

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду в межсезонье, вероятно, хотел бы поменять клуб. Его контракт с Ювентусом действует еще один сезон, но 36-летнего португальца многое не устраивает. Об этом свидетельствует то, что агенты футболиста ведут переговоры с другими грандами.

Недавно Джорджина неосторожно выдала будущее Роналду на съемках фильма и блеснула в церкви.

В частности, сайт ESPN со ссылкой на свои источники сообщает, что сразу три знаменитых европейских клуба вступили в общение с представителями Криштиану.

Называются французский ПСЖ и две бывшие команды португальца – Манчестер Юнайтед и Реал. Правда, камнем преткновения может быть трансферная стоимость КриРо. С одной стороны, Ювентусу непросто тянуть высокую зарплату форварда (около 31 млн евро), с другой – вряд ли туринцы захотят отдать такого игрока без компенсации.

В любом случае футболист примет решение, скорее всего, уже после чемпионата Европы. Пока же он готовится к турниру в составе сборной Португалии. Кстати, в среду его команда сыграет товарищеский матч с Израилем.

На днях Криштиану Роналду скромно поздравил своих детей с днем рождения.

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