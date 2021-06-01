Реал Лунина назначил новым тренером трехкратного победителя Лиги чемпионов

Карло Анчелотти стал новым главным тренером мадридского Реала. Итальянский специалист заменил в клубе Зинедина Зидана, покинувшего команду по окончании сезона.
Читайте также: Футбол умрет вместе с Суперлигой: Реал и компания ответили на угрозы УЕФА судом
Анчелотти уже возглавлял "Королевский клуб" с 2013-го по 2015-й и вошел в историю клуба. Под его руководством Реал впервые за 12 лет выиграл Лигу чемпионов. Также итальянец принес "сливочным" Кубок Испании, Суперкубок УЕФА и титул клубного чемпиона мира, сообщает официальный сайт Реала.
Предыдущим местом работы Анчелотти был английский Эвертон. Под его руководством команда в завершившемся сезоне Премьер-лиги заняла 10-е место и не пробилась в еврокубки.
Также Анчелотти руководил такими клубами как Ювентус, Милан, ПСЖ, Челси, Бавария и Наполи. Итальянец является трехкратным победителем Лиги чемпионов.
Смотрите, как Эвертон под руководством Анчелотти разгромно проиграл МанСити: