Реал Лунина назначил новым тренером трехкратного победителя Лиги чемпионов

Итальянский специалист возвращается в испанский гранд спустя шесть лет. В первый свой период в клубе Анчелотти сумел выиграть Лигу чемпионов, в клубе надеются повторить успех

Карло Анчелотти возвращается в Реал. Фото: REUTERS/Jan Kruger

Карло Анчелотти стал новым главным тренером мадридского Реала. Итальянский специалист заменил в клубе Зинедина Зидана, покинувшего команду по окончании сезона.

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Анчелотти уже возглавлял "Королевский клуб" с 2013-го по 2015-й и вошел в историю клуба. Под его руководством Реал впервые за 12 лет выиграл Лигу чемпионов. Также итальянец принес "сливочным" Кубок Испании, Суперкубок УЕФА и титул клубного чемпиона мира, сообщает официальный сайт Реала.

Предыдущим местом работы Анчелотти был английский Эвертон. Под его руководством команда в завершившемся сезоне Премьер-лиги заняла 10-е место и не пробилась в еврокубки.

Также Анчелотти руководил такими клубами как Ювентус, Милан, ПСЖ, Челси, Бавария и Наполи. Итальянец является трехкратным победителем Лиги чемпионов.

Смотрите, как Эвертон под руководством Анчелотти разгромно проиграл МанСити: