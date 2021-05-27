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Лунин попрощался с Зиданом. При нем он лишь раз вышел на поле

Александр Трикиша Александр Трикиша
27 мая, 15:26
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Украинский вратарь не остался в стороне от увольнения главного тренера Реала. Андрей Лунин публиковал пост с благодарностью французу в соцсетях
Андрей Лунин
Андрей Лунин / Фото: Instagram

Вратарь Реала Андрей Лунин попрощался с главным тренером команды Зинедином Зиданом, ушедшим сегодня в отставку. Украинец оставил трогательное сообщение в соцсетях, хотя под руководством француза в текущем сезоне провел всего один матч.

"Спасибо, мистер, за этот год. Было приятно работать с легендой, я получил большие знания и спасибо за советы. Удачи на следующем этапе вашей жизни", – написал Лунин в Instagram.

Зидан вернулся в команду в марте 2019 года и в том сезоне успел выиграть чемпионат и Суперкубок Испании. Однако дальнейшая работа у него не заладилась – Реал впервые за многие годы завершил сезон без единого трофея.

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Что касается самого Лунина, то его будущее в Реале остается под вопросом. Еще до ухода Зидана в СМИ появилась информация, что украинец останется в Мадриде, но теперь судьбу игрок сборной Украины будет решать новый главный тренер.

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