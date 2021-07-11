11 июля 22:00
Италия --
Англия --
11 июля 03:00
Бразилия 0
Аргентина 1
13 июля 18:00
Заря --
Аланьяспор --
14 июля 12:00
Динамо --
Сьон --
17 июля 21:00
Ницца --
Динамо --
20 июля 16:00
Атлетик --
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Евро-2020

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Поставил бы свечку за Италию! В Германии будут болеть против Англии в финале Евро

Елена Павлова Елена Павлова
11 июля, 17:39
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Бывший президент Баварии Ули Хенесс очень надеется на поражение сборной Англии в финальном матче чемпионата Европы 11 июля на Уэмбли в Лондоне
Ули Хенесс будет болеть за Италию
Ули Хенесс будет болеть за Италию / Фото: Reuters

Все больше болельщиков становится у сборной Италии за пределами страны, когда дело касается финального матча Евро-2020 против Англии. Среди них и бывший президент Баварии Ули Хенесс. Поединок состоится сегодня на "Уэмбли" в Лондоне в 22:00. Онлайн Италия – Англия пройдет на нашем сайте со всеми интересными подробностями.

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"Если бы сегодня утром у меня было время поставить свечку за Италию, я бы сделал это. Англичане ведут себя невыносимо во всех отношениях. Юная девочка в футболке сборной Германии плакала, а весь стадион кричал на нее. Или когда звучит датский гимн и весь стадион свистит. Это не тот спортивный дух, который всегда пропагандируют англичане", – цитирует Хенесса Sportbuzzer

Гарри Магуайр и Джон Стоунз против силы МЮ
Гарри Магуайр и Джон Стоунз против силы МЮ / Фото: Reuters

"У них есть премьер-министр, который мне совсем не нравится. Когда я думаю о том, что сегодня он будет праздновать в футболке сборной Англии, а также о 60 тысячах человек, которые провоцируют распространение коронавируса – это все то, из-за чего сейчас большая антипатия к англичанам. Тем более они фактически вышли из состава Европы в результате брексита"

Мы также рассказывали где и когда смотреть финал Евро-2020.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Все таблицы Евро
Воскресенье, 11 июля
22:00
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