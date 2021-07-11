Поставив би свічку за Італію! У Німеччині будуть вболівати проти Англії в фіналі Євро

Колишній президент Баварії Улі Хенесс дуже сподівається на поразку збірної Англії в фінальному матчі чемпіонату Європи 11 липня на Уемблі в Лондоні

Улі Хенесс буде вболівати за Італію / Фото: Reuters

Все більше вболівальників стає у збірної Італії за межами країни, коли справа стосується фінального матчу Євро-2020 проти Англії. Серед них і колишній президент Баварії Улі Хенесс. Поєдинок відбудеться сьогодні на "Уемблі" в Лондоні о 22:00. Онлайн Італія – Англія пройде на нашому сайті з усіма цікавими подробицями.

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"Якби сьогодні вранці у мене був час поставити свічку за Італію, я б зробив це. Англійці поводяться нестерпно в усіх відношеннях. Юна дівчинка в футболці збірної Німеччини плакала, а весь стадіон кричав на неї. Або коли звучить датський гімн і весь стадіон свистить. Це не той спортивний дух, який завжди пропагують англійці", – цитує Хенесса Sportbuzzer

Гаррі Магуайр і Джон Стоунз проти сили МЮ / Фото: Reuters

"У них є прем'єр-міністр, який мені зовсім не подобається. Коли я думаю про те, що сьогодні він буде святкувати в футболці збірної Англії, а також про 60 тисяч людей, які провокують поширення коронавірусу – це все те, через що зараз велика антипатія до англійців. Тим більше вони фактично вийшли зі складу Європи в результаті брексіта"

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