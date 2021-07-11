11 липня 22:00
Італія --
Англія --
11 липня 03:00
Бразилія 0
Аргентина 1
13 липня 18:00
Зоря --
Аланьяспор --
14 липня 12:00
Динамо --
Сьйон --
17 липня 21:00
Ніцца --
Динамо --
20 липня 16:00
Атлетик --
Динамо --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Євро-2020

Головна Матчі Таблиці Команди Збірна України Місс Євро Прогнози Відео
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Поставив би свічку за Італію! У Німеччині будуть вболівати проти Англії в фіналі Євро

Олена Павлова Олена Павлова
11 липня, 17:39
Копіювати лінк
Колишній президент Баварії Улі Хенесс дуже сподівається на поразку збірної Англії в фінальному матчі чемпіонату Європи 11 липня на Уемблі в Лондоні
Улі Хенесс буде вболівати за Італію
Улі Хенесс буде вболівати за Італію / Фото: Reuters

Все більше вболівальників стає у збірної Італії за межами країни, коли справа стосується фінального матчу Євро-2020 проти Англії. Серед них і колишній президент Баварії Улі Хенесс. Поєдинок відбудеться сьогодні на "Уемблі" в Лондоні о 22:00. Онлайн Італія – Англія пройде на нашому сайті з усіма цікавими подробицями.

Читайте також: Італія – Англія: дивіться стрім фіналу Євро-2020 на YouTube

"Якби сьогодні вранці у мене був час поставити свічку за Італію, я б зробив це. Англійці поводяться нестерпно в усіх відношеннях. Юна дівчинка в футболці збірної Німеччини плакала, а весь стадіон кричав на неї. Або коли звучить датський гімн і весь стадіон свистить. Це не той спортивний дух, який завжди пропагують англійці", – цитує Хенесса Sportbuzzer

Гаррі Магуайр і Джон Стоунз проти сили МЮ
Гаррі Магуайр і Джон Стоунз проти сили МЮ / Фото: Reuters

"У них є прем'єр-міністр, який мені зовсім не подобається. Коли я думаю про те, що сьогодні він буде святкувати в футболці збірної Англії, а також про 60 тисяч людей, які провокують поширення коронавірусу – це все те, через що зараз велика антипатія до англійців. Тим більше вони фактично вийшли зі складу Європи в результаті брексіта"

Ми також розповідали де і коли дивитися фінал Євро-2020.

Favbet
Копіювати лінк
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
дівчата Євро
збірна України
Євро 2020
Відео голів Євро-2020
Останні новини
Людина-енергетик
Hell

Гравець
збірної Італії

72 300 м
Хто він?
Favbet стрим
Фан-зона Євро
На трибуну
Покер - це спорт!
Новини покеру
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Неділя, 11 липня
22:00
Дивись на: Трансляція
Дивитись всі матчі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти