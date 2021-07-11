11 липня 22:00
Італія --
Англія --
11 липня 03:00
Бразилія 0
Аргентина 1
13 липня 18:00
Зоря --
Аланьяспор --
14 липня 12:00
Динамо --
Сьйон --
17 липня 21:00
Ніцца --
Динамо --
20 липня 16:00
Атлетик --
Динамо --
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Євро-2020

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Італія – Англія: дивіться стрім фіналу Євро-2020 на YouTube

Олександр Лаврик Олександр Лаврик
11 липня, 12:16
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Дізнайтеся, хто стане кращою футбольною збірною Європи. Дивіться і обговорюйте вирішальну битву на "Уемблі" разом з нашим професійним коментатором

Сьогодні завершиться місячний марафон під назвою Євро-2020. На лондонському "Уемблі" будуть сльози – і щастя, і горя. А що буде з трофеєм? Він або залишиться в Лондоні, або поїде до Риму. Адже в битві за звання найсильнішої команди континенту зійдуться Італія та Англія. Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Ми ведемо мультимедійну онлайн-трансляцію матчу Італія – Англія. Там буде відео голів, ключових моментів, а також фото з "Уемблі".

Також за фіналом Євро-2020 пропонуємо вам стежити на нашому YouTube-каналі "ТуМатч". Ми проведемо стрім поєдинку з професійним коментатором. Обговорювати гру і ділитися емоціями можна буде в чаті.

Де дивитись фінал Євро-2020 Італія – Англія

Раніше ми писали, що королева Великобританії звернулася до футболістів збірної Англії перед матчем з Італією.

Прогнози на матч. Аналітики FAVBET називають невеликим фаворитом матчу Англію. На її перемогу в основний час коэффициент 2.66, на нічию – 3.05, на перемогу Італії – 3.10. При цьому, на думку букмекерів, найбільш вірогідним результатом 90 хвилин є нічия – 1:1 чи 0:0. Що стосується котирувань на виграш трофею з можливим додатковим часом і серією пенальті, то котирування – 1.82 (53%) против 2.08 (47%) на користь Англії.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Неділя, 11 липня
22:00
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