11 июля 22:00
Италия --
Англия --
11 июля 03:00
Бразилия 0
Аргентина 1
13 июля 18:00
Заря --
Аланьяспор --
14 июля 12:00
Динамо --
Сьон --
17 июля 21:00
Ницца --
Динамо --
20 июля 16:00
Атлетик --
Динамо --
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Евро-2020

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Италия – Англия: смотрите стрим финала Евро-2020 на YouTube

Александр Лаврик Александр Лаврик
11 июля, 12:16
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Узнайте, кто станет лучшей футбольной сборной Европы. Смотрите и обсуждайте решающую битву на "Уэмбли" вместе с нашим профессиональным комментатором

Сегодня завершится месячный марафон под названием Евро-2020. На лондонском "Уэмбли" будут слезы – и счастья, и горя. А что будет с трофеем? Он либо останется в Лондоне, либо уедет в Рим. Ведь в битве за звание сильнейшей команды континента сойдутся Италия и Англия. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Мы ведем мультимедийную онлайн-трансляцию матча Италия – Англия. Там будет видео голов, ключевых моментов, а также фото с "Уэмбли".

Также за финалом Евро-2020 предлагаем вам следить на нашем YouTube-канале "ТуМатч". Мы проведем стрим поединка с профессиональным комментатором. Обсуждать игру и делиться эмоциями можно будет в чате.

Где смотреть финал Евро-2020 Италия – Англия

Ранее мы писали, что королева Великобритании обратилась к футболистам сборной Англии перед матчем с Италией.

Прогнозы на матч. Аналитики FAVBET называют небольшим фаворитом матча Англию. На ее победу в основное время установлен коэффициент 2.66, на ничью – 3.05, на победу Италии – 3.10. При этом, по мнению букмекеров, наиболее вероятным результатом 90 минут является ничья – 1:1 или 0:0. Что касается котировок на выигрыш трофея с учетом возможных дополнительного времени и серии пенальти, то котировки – 1.82 (53%) против 2.08 (47%) в пользу Англии.

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Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
Показать больше
Все таблицы Евро
Воскресенье, 11 июля
22:00
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