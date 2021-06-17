17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Почему Украина играет с Северной Македонией и где находится Южная. Объясняем

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
17 июня, 12:37
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Наш сегодняшний соперник на чемпионате Европы по футболу официально изменил название государства два года назад, хотя вопросы остаются
Горан Пандев, Северная Македония
Горан Пандев, Северная Македония / Фото: Reuters

В четверг подопечные Андрея Шевченко сразятся со вторым соперником на Евро-2020. Мы уже ведем онлайн Украина – Северная Македония. При этом далеко не все освоили название страны нашего соперника. Почему Македония вдруг стала Северной?

Новое балканское государство возникло на Балканах в 1991 году после распада союзной Югославии и стало официально называться Бывшая югославская Республика Македония. Практически сразу же у соседней Греции возникли претензии: мол, настоящая Македония находится на ее территории.

Несколько дней назад случился скандал на Евро-2020 с формой сборной Северной Македонии.

На самом деле легендарная Македония располагается в трех современных государствах. Ее южная часть под названием Эгейская Македония входит в состав Греции. Отдельного государства "Южная Македония" не существует. А на востоке Пиринская Македония принадлежит Болгарии.

Конфликт с Грецией, который затянулся почти на три десятилетия, завершился лишь в январе 2019 года. Тогда парламенты обеих стран, хоть и с трудом, приняли название – Республика Северная Македония, а 14 февраля ООН официально его утвердила.

Узнайте, почему сборная Украины в три раза дороже македонцев.

В Северной Македонии проживает чуть более двух миллионов человек, из них 470 тысяч – в Скопье, столице государства. Официальные языки – македонский и албанский. Хотя некоторые считают македонский язык диалектом болгарского.

Смотрите обзор матча Австрия – Северная Македония:

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
1
0:1
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Четверг, 17 июня
16:00
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22:00
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Пятница, 18 июня
16:00
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19:00
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