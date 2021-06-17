Почему Украина играет с Северной Македонией и где находится Южная. Объясняем

Наш сегодняшний соперник на чемпионате Европы по футболу официально изменил название государства два года назад, хотя вопросы остаются

Горан Пандев, Северная Македония / Фото: Reuters

В четверг подопечные Андрея Шевченко сразятся со вторым соперником на Евро-2020. Мы уже ведем онлайн Украина – Северная Македония. При этом далеко не все освоили название страны нашего соперника. Почему Македония вдруг стала Северной?

Новое балканское государство возникло на Балканах в 1991 году после распада союзной Югославии и стало официально называться Бывшая югославская Республика Македония. Практически сразу же у соседней Греции возникли претензии: мол, настоящая Македония находится на ее территории.

Несколько дней назад случился скандал на Евро-2020 с формой сборной Северной Македонии.

На самом деле легендарная Македония располагается в трех современных государствах. Ее южная часть под названием Эгейская Македония входит в состав Греции. Отдельного государства "Южная Македония" не существует. А на востоке Пиринская Македония принадлежит Болгарии.

Конфликт с Грецией, который затянулся почти на три десятилетия, завершился лишь в январе 2019 года. Тогда парламенты обеих стран, хоть и с трудом, приняли название – Республика Северная Македония, а 14 февраля ООН официально его утвердила.

Узнайте, почему сборная Украины в три раза дороже македонцев.

В Северной Македонии проживает чуть более двух миллионов человек, из них 470 тысяч – в Скопье, столице государства. Официальные языки – македонский и албанский. Хотя некоторые считают македонский язык диалектом болгарского.

Смотрите обзор матча Австрия – Северная Македония: