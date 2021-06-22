Обкакавшуюся сборную России дома встретил ОМОН (видео)

Сборная России, после поражения от Дании 1:4 занявшая четвертое место в своей группе и выбывшая с Евро-2020, вернулась из Копенгагена в Москву.
При этом аэропорт Шереметьево команда Станислава Черчесова покинула не через общий зеленый коридор, а через VIP-зал. Ее встречали шесть журналистов и ни одного болельщика. Автобус охраняли пять полицейских машин и микроавтобус росгвардии.
"Интересно, от кого охраняют?" – задался вопросом у себя в Twitter один из корреспондентов
Сотрудники ОМОНа не подпускали журналистов близко к игрокам, сообщает Спорт Экспресс.
На просьбу одного из представителей медиа о комментарии Артем Дзюба ответил: "Я от вас не прячусь, особенно от тебя!", и спрятался в автобусе.
Напомним, ранее Дзюба признал, что Россия обкакалась.
Смотрите, как Россия проиграла Дании 1:4