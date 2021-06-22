Обкакавшуюся сборную России дома встретил ОМОН (видео)

В московском аэропорту команду РФ, вылетевшую с Евро после разгрома в Копенгагене от Дании, ждали спецназовцы и несколько журналистов – не было ни единого болельщика

Футболисты сборной России / Фото: Reuters

Сборная России, после поражения от Дании 1:4 занявшая четвертое место в своей группе и выбывшая с Евро-2020, вернулась из Копенгагена в Москву.

При этом аэропорт Шереметьево команда Станислава Черчесова покинула не через общий зеленый коридор, а через VIP-зал. Ее встречали шесть журналистов и ни одного болельщика. Автобус охраняли пять полицейских машин и микроавтобус росгвардии.

"Интересно, от кого охраняют?" – задался вопросом у себя в Twitter один из корреспондентов

Сотрудники ОМОНа не подпускали журналистов близко к игрокам, сообщает Спорт Экспресс.

На просьбу одного из представителей медиа о комментарии Артем Дзюба ответил: "Я от вас не прячусь, особенно от тебя!", и спрятался в автобусе.

Напомним, ранее Дзюба признал, что Россия обкакалась.

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