Збірну Росії, яка обкакалася, вдома зустрів ОМОН (відео)

У московському аеропорту команду РФ, яка вилетіла з Євро після розгрому в Копенгагені від Данії, чекали спецназівці та кілька журналістів – не було жодного вболівальника

Футболісти збірної Росії / Фото: Reuters

Збірна Росії, після поразки від Данії 1:4 посіла четверту сходинку в своїй групі і вибула з Євро-2020, повернулася з Копенгагена до Москви.

Водночас аеропорт Шереметьєво команда Станіслава Черчесова залишила не через загальний зелений коридор, а через VIP-зал. Її зустрічали шість журналістів і жодного вболівальника. Автобус охороняли п'ять поліцейських машин та мікроавтобус росгвардії.

"Цікаво, від кого охороняють?" – замислився у себе в Twitter один з кореспондентів

Співробітники ОМОНу не підпускали журналістів близько до гравців, повідомляє Спорт Експрес.

На прохання одного з представників медіа про коментар Артем Дзюба відповів: "Я від вас не ховаюся, особливо від тебе!", і сховався в автобусі.

Нагадаємо, раніше Дзюба визнав, що Росія обкакалась.

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