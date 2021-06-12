Обидчики Украины из Швейцарии обыграют Гарета Бейла и Уэльс: прогнозы на матч Евро

Сегодня состоятся еще три встречи чемпионата Европы. У нас вы можете читать текстовую онлайн-трансляцию Уэльс – Швейцария. Соперники команд Италии и Турции по квартету А сыграют на Олимпийском стадионе в Баку.
Букмекерские конторы не прогнозируют много голов. Скорее всего, соперники забьют один или два мяча. Узнайте, Уэльс – Швейцария: где и во сколько смотреть матч группы А.
УЕФА предлагает такие ориентировочные составы.
Уэльс: Уорд; Мепам, Родон, Дэвис; Робертс, Аллен, Ампаду, Уильямс; Джеймс, Уилсон, Бейл.
Швейцария: Соммер; Эльведи, Шер, Аканджи; Мбабу, Закария, Джака, Родригес; Шакири; Эмболо, Сеферович.
Аналитики FAVBET небольшое преимущество отдают команде Швейцарии. Коэффициент на победу подопечных Владимира Петковича колеблется около 2.20, на британцев – 4.15, на ничью – 3.05.
Букмекеры думают, что, скорее всего, голом отличится только одна сборная. Самый популярный счет у них – 1:0 в пользу швейцарцев. Больше всего шансов забить мяч имеют Гарет Бейл (коэф. – 3.20) и Харис Сеферович (коэф. – 3.00).
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Напомним, "крестоносцы" остались в элитном дивизионе Лиги наций после того, как выиграли спор в суде у украинской делегации. Матч же не состоялся из-за коронавируса.