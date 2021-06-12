11 июня 22:00 Видео
Турция 0
Италия 3
12 июня 16:00 О матче
Уэльс --
Швейцария --
12 июня 19:00 О матче
Дания --
Финляндия --
12 июня 22:00 О матче
Бельгия --
Россия --
13 июня 16:00 О матче
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00 О матче
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00 О матче
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Обидчики Украины из Швейцарии обыграют Гарета Бейла и Уэльс: прогнозы на матч Евро

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
12 июня, 12:18
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В субботу первыми на поле выйдут представители группы А, от которых в столице Азербайджана не ждут результативной игры
Владимир Петкович - тренер сборной Швейцарии
Владимир Петкович - тренер сборной Швейцарии / Фото: Reuters

Сегодня состоятся еще три встречи чемпионата Европы. У нас вы можете читать текстовую онлайн-трансляцию Уэльс – Швейцария. Соперники команд Италии и Турции по квартету А сыграют на Олимпийском стадионе в Баку.

Букмекерские конторы не прогнозируют много голов. Скорее всего, соперники забьют один или два мяча. Узнайте, Уэльс – Швейцария: где и во сколько смотреть матч группы А.

УЕФА предлагает такие ориентировочные составы.

Уэльс: Уорд; Мепам, Родон, Дэвис; Робертс, Аллен, Ампаду, Уильямс; Джеймс, Уилсон, Бейл.

Швейцария: Соммер; Эльведи, Шер, Аканджи; Мбабу, Закария, Джака, Родригес; Шакири; Эмболо, Сеферович.

Аналитики FAVBET небольшое преимущество отдают команде Швейцарии. Коэффициент на победу подопечных Владимира Петковича колеблется около 2.20, на британцев – 4.15, на ничью – 3.05.

ПРОФАЙЛ СБОРНОЙ ШВЕЙЦАРИИ

Букмекеры думают, что, скорее всего, голом отличится только одна сборная. Самый популярный счет у них – 1:0 в пользу швейцарцев. Больше всего шансов забить мяч имеют Гарет Бейл (коэф. – 3.20) и Харис Сеферович (коэф. – 3.00).

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Напомним, "крестоносцы" остались в элитном дивизионе Лиги наций после того, как выиграли спор в суде у украинской делегации. Матч же не состоялся из-за коронавируса.

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