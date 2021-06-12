Кривдники України зі Швейцарії обіграють Гарета Бейла і Уельс: прогнози на матч Євро

У суботу першими на поле вийдуть представники групи А, від яких в столиці Азербайджану не чекають результативної гри

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Сьогодні відбудуться ще три зустрічі чемпіонату Європи. У нас ви можете читати текстову онлайн-трансляцію Уельс – Швейцарія. Суперники команд Італії та Туреччини по квартету А зіграють на Олімпійському стадіоні в Баку.

Букмекерські контори не прогнозують багато голів. Найімовірніше, суперники заб'ють один або два м'ячі. Дізнайтеся, Уельс – Швейцарія: де і о котрій дивитися матч групи А.

УЄФА пропонує такі орієнтовні склади.

Уельс: Ворд; Мепам, Родон, Девіс; Робертс, Аллен, Ампаду, Вільямс; Джеймс, Вілсон, Бейл.

Швейцарія: Соммер; Ельведі, Шер, Аканджі; Мбабу, Закарія, Джака, Родрігес; Шакірі; Емболо, Сеферович.

Аналітики FAVBET невелику перевагу віддають команді Швейцарії. Коефіцієнт на перемогу підопічних Владимира Петковича коливається близько 2.20, на британців – 4.15, на нічию – 3.05.

ПРОФАЙЛ ЗБІРНОЇ ШВЕЙЦАРІЇ

Букмекери думають, що, найімовірніше, голом відзначитися лише одна збірна. Найпопулярніший рахунок у них – 1:0 на користь швейцарців. Найбільше шансів забити м'яч мають Гарет Бейл (коеф. – 3.20) і Гаріс Сеферович (коеф. – 3.00).