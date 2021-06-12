11 червня 22:00 Відео
Турція 0
Італія 3
12 червня 16:00 Про матч
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00 Про матч
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00 Про матч
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00 Про матч
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00 Про матч
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00 Про матч
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
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Кривдники України зі Швейцарії обіграють Гарета Бейла і Уельс: прогнози на матч Євро

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
12 червня, 12:18
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У суботу першими на поле вийдуть представники групи А, від яких в столиці Азербайджану не чекають результативної гри
/ Фото: Reuters

Сьогодні відбудуться ще три зустрічі чемпіонату Європи. У нас ви можете читати текстову онлайн-трансляцію Уельс – Швейцарія. Суперники команд Італії та Туреччини по квартету А зіграють на Олімпійському стадіоні в Баку.

Букмекерські контори не прогнозують багато голів. Найімовірніше, суперники заб'ють один або два м'ячі. Дізнайтеся, Уельс – Швейцарія: де і о котрій дивитися матч групи А.

УЄФА пропонує такі орієнтовні склади.

Уельс: Ворд; Мепам, Родон, Девіс; Робертс, Аллен, Ампаду, Вільямс; Джеймс, Вілсон, Бейл.

Швейцарія: Соммер; Ельведі, Шер, Аканджі; Мбабу, Закарія, Джака, Родрігес; Шакірі; Емболо, Сеферович.

Аналітики FAVBET невелику перевагу віддають команді Швейцарії. Коефіцієнт на перемогу підопічних Владимира Петковича коливається близько 2.20, на британців – 4.15, на нічию – 3.05.

ПРОФАЙЛ ЗБІРНОЇ ШВЕЙЦАРІЇ

Букмекери думають, що, найімовірніше, голом відзначитися лише одна збірна. Найпопулярніший рахунок у них – 1:0 на користь швейцарців. Найбільше шансів забити м'яч мають Гарет Бейл (коеф. – 3.20) і Гаріс Сеферович (коеф. – 3.00).

Міс збірної Швейцарії: Сеферович дружину знайшов у Айнтрахті

Нагадаємо, "хрестоносці" залишилися в елітному дивізіоні Ліги нації, вигравши суд в України. А матч не відбувся через коронавірус.

Дивіться, як швейцарці здобули вольову перемогу над американцями перед Євро:

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