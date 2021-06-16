"Классно ты ноги расставила": горячее видео жены футболиста сборной Украины

Пока бывший футболист киевского Динамо Евгений Макаренко со сборной Украины готовится ко второму матчу Евро-2020 с Северной Македонией, который состоится в четверг в Бухаресте, его жена Татьяна поучаствовала в горячей фотосессии.
Один из ее фрагментов попал в соцсети. Татьяна Макаренко полностью оголилась до пояса, закрыв грудь книгой. При этом на видео девушка-фотограф нахваливает супругу футболиста, говоря ей: "Классно ты ноги расставила".
Напомним, что спортивные права на Евгения Макаренко принадлежат Андерлехту. Но последний сезон он провел в аренде в другом бельгийском клубе – Кортрейке.
Смотрите больше фото Татьяны Макаренко
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