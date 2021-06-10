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Швейцария --
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Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости тенниса

Голая Свитолина: пикантное фото от Элины

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
10 июня, 12:56
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Звезда украинского тенниса после раннего вылета с Открытого чемпионата Франции разделась догола, слегка прикрыв себя простыней – огонь от первой ракетки страны
Первая ракетка Украины Элина Свитолина
Первая ракетка Украины Элина Свитолина / Фото: Instagram

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина побаловала фолловеров горячим контентом.

Одесситка опубликовала фото, на котором она стоит обнаженной, укутав часть своего тела простыней.

  • "Ух!"
  • "О, Элина!"
  • "Прекрасна!"
  • "Вау!" – восторгаются подписчики Свитолиной

Правда, в комментариях под фото Элины, опубликованном в ее Instagram, можно встретить и не самый лестный отзыв: "Не то что на корте".

Элина Свитолина прощается с Ролан Гаррос
Элина Свитолина прощается с Ролан Гаррос / Фото: Reuters

В тренде

Напомним, на Открытом чемпионате Франции по теннису, который подходит к завершению в Париже, Свитолина выбыла 1/8 финала, уступив чешке Барборе Крейчиковой (№33 WTA) – 3:6, 2:6.

Объясняя раннее поражение на Гарросе, Свитолина сказала, что по ходу матча сильно перенервничала. А также посетовала на проблемы со здоровьем.

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