Голая Свитолина: пикантное фото от Элины

Звезда украинского тенниса после раннего вылета с Открытого чемпионата Франции разделась догола, слегка прикрыв себя простыней – огонь от первой ракетки страны

Первая ракетка Украины Элина Свитолина / Фото: Instagram

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина побаловала фолловеров горячим контентом.

Одесситка опубликовала фото, на котором она стоит обнаженной, укутав часть своего тела простыней.

"Ух!"

"О, Элина!"

"Прекрасна!"

"Вау!" – восторгаются подписчики Свитолиной

Правда, в комментариях под фото Элины, опубликованном в ее Instagram, можно встретить и не самый лестный отзыв: "Не то что на корте".

Элина Свитолина прощается с Ролан Гаррос / Фото: Reuters

Напомним, на Открытом чемпионате Франции по теннису, который подходит к завершению в Париже, Свитолина выбыла 1/8 финала, уступив чешке Барборе Крейчиковой (№33 WTA) – 3:6, 2:6.

Объясняя раннее поражение на Гарросе, Свитолина сказала, что по ходу матча сильно перенервничала. А также посетовала на проблемы со здоровьем.

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