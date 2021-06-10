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Северная Македония --
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Чехия --
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Словакия --
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Португалия --
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Россия --
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Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
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Англия --
22 июня 22:00
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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Смотрите вместе! Жена Артема Кравца смело высказалась о порно

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
10 июня, 07:01
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Сексапильная супруга бывшего форварда киевского Динамо Артема Кравца Анна разоткровенничалась, отвечая на вопросы своих подписчиц в Instagram
Артем Кравец и его жена Анна
Артем Кравец и его жена Анна / Фото: Instagram

Жена известного украинского футболиста Артема Кравца, который сделал себе имя в Динамо, а сейчас выступает в Турции, часто балует публику откровенными фото. Но на этот раз Анна Кравец поделилась с фолловерами не менее откровенными высказываниями.

Жгучая брюнетка решила пообщаться со своими подписчиками и подписчицами, от одной из которых поступил вопрос: "Муж смотрит порно. Очень загоняюсь по этому поводу и ревную. Что думаете?"

На что прозвучал короткий, но весьма решительный ответ. "Вместе смотрите, – посоветовала Анна Кравец девушке. – На дворе 21 век".

КАК ВСТРЕТИТЬ ДОСТОЙНОГО МУЖЧИНУ?

"Любите себя! Цените себя! Занимайтесь собой, развивайтесь! Мечтайте, ставьте цели. Будете уверены в себе – и мужчина появится в вашей жизни автоматически. Уж очень мужчин тянет к уверенным в себе и счастливым девушкам. Это факт!" – еще один совет Анны Кравец своим подписчицам

Кроме того, Анна Кравец не обошла стороной вопрос: "Как бы себя вели, если бы свекровь вмешивалась в вашу жизнь?"

"Пыталась бы найти общий язык, поговорила, чтоб всем было комфортно. Но если свекровь все равно вмешивалась бы или вредила, я слала бы ее и полностью исключила общение", – "резанула" Анна Кравец

Жена Артема Кравца Анна
Жена Артема Кравца Анна / Фото: Instagram

Напомним, в апреле прошлого года Артем Кравец и его супруга Анна, воспитывающие сыновей-близнецов Владислава и Ивана, заявили о том, что расстаются. "Пришло чувство того, что мы выполнили миссию в жизни друг друга", – сказал тогда нападающий.

Однако позже Кравец рассказал, что они не успели развестись из-за карантина, а после него все наладилось. "У нас семья, дети. Мы не думаем о разводе", – заявил каналам "Футбол 1/2/3" Артем.

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