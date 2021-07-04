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Худший и лучший игроки Украины в матче с Англией: неожиданные имена

Олег Люлька Олег Люлька
4 июля, 01:30
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Самую низкую оценку за четвертьфинальный матч Евро с англичанами, проигранный со счетом 0:4, у нас получил Георгий Бущан, а самую высокую – Евгений Макаренко
Вратарь сборной Украины Георгий Бущан
Вратарь сборной Украины Георгий Бущан / Фото: Reuters

Гарри Кейн, забивший два мяча Георгию Бущану в Риме, признан лучшим игроком матча Украина – Англия 0:4 – как по версии УЕФА, так и аналитиков WhoScored.

А вот статус худшего игрока четвертьфинального поединка Евро-2020, исходя из оценок WhoScored, разделили вратарь "сине-желтых" Георгий Бущан и правый защитник нашей команды Александр Караваев, которым выставили 5,3 балла по 10-балльной шкале.

Самый высокий балл у украинцев довольно неожиданно получил Евгений Макаренко (6,9), вышедший вместо Сергея Сидорчука на 64-й минуте уже при счете 0:4 и имевший шанс забить – его удар парировал вратарь англичан.

Оценки игрокам сборной Украины

Бущан (5,3) – Караваев (5,3), Забарный (5,5), Кривцов (5,9), Матвиенко (6,0), Миколенко (6,7) – Сидорчук (5,6), Зинченко (5,7), Шапаренко (6,3) – Ярмоленко (5,8), Яремчук (5,7). Выходили на замену: Цыганков (5,8), Макаренко (6,9).

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Отметим, что Бущан, которому за матч с англичанами поставили самую низкую оценку, ранее признавался аналитиками лучшим игроком сборной Украины в поединках с Северной Македонией (2:1) и Австрией (0:1).

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Франция
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5
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