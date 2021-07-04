3 июля 19:00 Видео
Чехия 1
Дания 2
3 июля 22:00 Видео
Украина 0
Англия 4
6 июля 22:00
Италия --
Испания --
7 июля 22:00
Англия --
Дания --
7 июля 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 июля 19:00
Шахтер --
Шальке --
10 июля 12:00
Динамо --
Серветт --
14 июля 12:00
Динамо --
Сьон --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo
branding
СЕГОДНЯ Новости спорта Фан-зона Евро

Энерджайзеры сборной Украины: сколько набегали наши футболисты на Евро

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
4 июля, 00:49
Копировать ссылку
Четыре игрока сборной Украины на чемпионате Европы пробежали 50 км и больше. Лидером по километражу в матчах стал Александр Зинченко
Александр Зинченко - лидер сборной Украины по дистанции на Евро
Александр Зинченко - лидер сборной Украины по дистанции на Евро / Фото: Reuters

Сборная Украины на Евро-2020 остановилась на стадии четвертьфинала. Не по силам команде Андрея Шевченко оказались англичане – мы проиграли с разгромным счетом 0:4. Время подводить итоги нашего выступления на чемпионате Европы.

Интересный статистический показатель – дистанция, которую футболисты преодолели в матчах турнира.

Лидером по этому показателю в нашей команде стал Александр Зинченко. 24-летний футболист пробежал 53 900 метров, отыграв все матчи от стартового и до финального свистка.

ТОП-10 игроков сборной Украины по дистанции на Евро-2020:

  1. Александр Зинченко – 53 900 метров
  2. Александр Караваев – 52 900
  3. Андрей Ярмоленко – 52 400
  4. Роман Яремчук – 50 000
  5. Илья Забарный – 49 900
  6. Николай Матвиенко – 49 400
  7. Сергей Сидорчук – 43 500
  8. Николай Шапаренко – 40 200
  9. Виталий Миколенко – 37 900
  10. Руслан Малиновский – 31 000

Интересно, что в ТОП-10 среди всех сборных на Евро попали два наших игрока – Зинченко (шестое место) и Караваев (восьмое). Лидером по этому показателю среди всех команд является 18-летний испанец Педри – 61,5 км.

Переозвучка знаменитого мультфильма:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Спорт Сегодня на Google News
Зарядись энергией!
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
Сборная Украины
Видео голов Евро-2020
Зарядись на Евро!
Hell
Опрос
Человек-энергетик
Hell

Игрок
дня

11 100 м
Узнай кто
Favbet стрим
Фан-зона Евро
На трибуну
Покер - это спорт!
Новости покера
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
Показать больше
Все таблицы Евро
Суббота, 3 июля
1:2
Видео О матче
0:4
Видео О матче
Вторник, 6 июля
22:00
Смотри на:
Среда, 7 июля
22:00
Смотри на:
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять