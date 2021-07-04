Энерджайзеры сборной Украины: сколько набегали наши футболисты на Евро

Сборная Украины на Евро-2020 остановилась на стадии четвертьфинала. Не по силам команде Андрея Шевченко оказались англичане – мы проиграли с разгромным счетом 0:4. Время подводить итоги нашего выступления на чемпионате Европы.
Интересный статистический показатель – дистанция, которую футболисты преодолели в матчах турнира.
Лидером по этому показателю в нашей команде стал Александр Зинченко. 24-летний футболист пробежал 53 900 метров, отыграв все матчи от стартового и до финального свистка.
ТОП-10 игроков сборной Украины по дистанции на Евро-2020:
- Александр Зинченко – 53 900 метров
- Александр Караваев – 52 900
- Андрей Ярмоленко – 52 400
- Роман Яремчук – 50 000
- Илья Забарный – 49 900
- Николай Матвиенко – 49 400
- Сергей Сидорчук – 43 500
- Николай Шапаренко – 40 200
- Виталий Миколенко – 37 900
- Руслан Малиновский – 31 000
Интересно, что в ТОП-10 среди всех сборных на Евро попали два наших игрока – Зинченко (шестое место) и Караваев (восьмое). Лидером по этому показателю среди всех команд является 18-летний испанец Педри – 61,5 км.
Переозвучка знаменитого мультфильма: