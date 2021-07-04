3 липня 19:00 Відео
Чехія 1
Данія 2
3 липня 22:00 Відео
Україна 0
Англія 4
6 липня 22:00
Італія --
Іспанія --
7 липня 22:00
Англія --
Данія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 липня 19:00
Шахтар --
Шальке --
10 липня 12:00
Динамо --
Серветт --
14 липня 12:00
Динамо --
Сьйон --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Євро-2020

Головна Матчі Таблиці Команди Збірна України Місс Євро Прогнози Відео
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Найгірший і найкращий гравці України в матчі з Англією: несподівані імена

Олег Люлька Олег Люлька
4 липня, 01:30
Копіювати лінк
Найнижчу оцінку за чвертьфінальний матч Євро з англійцями, програний з рахунком 0:4, у нас отримав Георгій Бущан, а найвищу – Євген Макаренко
Воротар збірної України Георгій Бущан
Воротар збірної України Георгій Бущан / Фото: Reuters

Гаррі Кейн, який забив два м'ячі Георгію Бущану в Римі, визнаний найкращим гравцем матчу Україна – Англія 0:4 – як за версією УЄФА, так і аналітиків WhoScored.

А ось статус найгіршого гравця чвертьфінального поєдинку Євро-2020, виходячи з оцінок WhoScored, розділили воротар "синьо-жовтих" Георгій Бущан і правий захисник нашої команди Олександр Караваєв, яким виставили 5,3 бала за 10-бальною шкалою.

Найвищий бал в українців досить несподівано отримав Євген Макаренко (6,9), який вийшов замість Сергія Сидорчука на 64-й хвилині вже за рахунку 0:4 і мав шанс забити – його удар парирував воротар англійців.

Оцінки гравцям збірної України

Бущан (5,3) – Караваєв (5,3), Забарний (5,5), Кривцов (5,9), Матвієнко (6,0), Миколенко (6,7) – Сидорчук (5,6), Зінченко (5,7), Шапаренко (6,3) – Ярмоленко (5,8), Яремчук (5,7). Виходили на заміну: Циганков (5,8), Макаренко (6,9).

Читайте також: "Нам ще рано брати такі гори": Шевченко прокоментував виліт з Євро-2020

Відзначимо, що Бущан, якому за матч з англійцями поставили найнижчу оцінку, раніше визнавався аналітиками найкращим гравцем збірної України в поєдинках з Північної Македонією (2:1) і Австрією (0:1).

Favbet
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
збірна України
Відео голів Євро-2020
Людина-енергетик
Hell

Гравець
збірної

53 900 м
Олександр Зінченко
Favbet стрим
Фан-зона Євро
На трибуну
Покер - це спорт!
Новини покеру
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Субота, 3 липня
1:2
Відео Про матч
0:4
Відео Про матч
Вівторок, 6 липня
22:00
Дивись на:
Середа, 7 липня
22:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти