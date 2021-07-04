Найгірший і найкращий гравці України в матчі з Англією: несподівані імена

Найнижчу оцінку за чвертьфінальний матч Євро з англійцями, програний з рахунком 0:4, у нас отримав Георгій Бущан, а найвищу – Євген Макаренко

Воротар збірної України Георгій Бущан / Фото: Reuters

Гаррі Кейн, який забив два м'ячі Георгію Бущану в Римі, визнаний найкращим гравцем матчу Україна – Англія 0:4 – як за версією УЄФА, так і аналітиків WhoScored.

А ось статус найгіршого гравця чвертьфінального поєдинку Євро-2020, виходячи з оцінок WhoScored, розділили воротар "синьо-жовтих" Георгій Бущан і правий захисник нашої команди Олександр Караваєв, яким виставили 5,3 бала за 10-бальною шкалою.

Найвищий бал в українців досить несподівано отримав Євген Макаренко (6,9), який вийшов замість Сергія Сидорчука на 64-й хвилині вже за рахунку 0:4 і мав шанс забити – його удар парирував воротар англійців.

Оцінки гравцям збірної України

Бущан (5,3) – Караваєв (5,3), Забарний (5,5), Кривцов (5,9), Матвієнко (6,0), Миколенко (6,7) – Сидорчук (5,6), Зінченко (5,7), Шапаренко (6,3) – Ярмоленко (5,8), Яремчук (5,7). Виходили на заміну: Циганков (5,8), Макаренко (6,9).

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Відзначимо, що Бущан, якому за матч з англійцями поставили найнижчу оцінку, раніше визнавався аналітиками найкращим гравцем збірної України в поєдинках з Північної Македонією (2:1) і Австрією (0:1).