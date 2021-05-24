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"Глупая ошибка": Трубин извинился за пенальти с Бахрейном

Олег Люлька Олег Люлька
24 мая, 00:08
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Голкипер сборной Украины попросил прощения у партнеров и болельщиков за 11-метровый, который стал следствием фола с его стороны. "Не надо было выходить", – говорит Трубин
Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин
Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин / Фото: Getty Images

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин извинился перед болельщиками и партнерами по команде за гол, пропущенный в товарищеском матче с Бахрейном 1:1.

Напомним, Украина пропустила на 75-й минуте после пенальти, назначенного за фол со стороны Трубина после неоправданного выхода из ворот. Цыганков спас "сине-желтых" от поражения на 91-й минуте.

"Хочу извиниться перед болельщиками за свою игру, потому что я ее провалил. К тому же, была ошибка в моменте с пенальти. Также хочу извиниться перед партнерами по команде. Этот результат, в большей степени, на моей совести. Пропустили гол из-за этой глупой ошибки, а потом начали спешить, пытаясь отыграться"

"В моменте с 11-метровым мне не нужно было выходить из ворот, потому что мяч уходил в сторону, не было опасности, наш защитник сопровождал соперника. Не надо было туда идти, нужно было оставаться в воротах и держать позицию"

"Моя ошибка – это неправильная оценка ситуации. Все ошибаются, но вратарская ошибка заметна всем, потому что в 99 процентах это приводит к голу", – сказал 19-летний Трубин в эфире Великого футбола

Гол Бахрейна в ворота Украины
Гол Бахрейна в ворота Украины / Фото: Reuters

Вместе с тем Трубин поблагодарил болельщиков в Харькове, пришедших на игру с Бахрейном: "Давно такой поддержки не было. Столько людей пришло. Играть при почти заполненном стадионе – кайф".

Перед Евро команда Андрея Шевченко проведет еще два спарринга. Игра Украина – Северная Ирландия состоится 3 июня в Днепре (начало – в 21:00), а с Кипром встретимся 7 июня в Харькове (19:00).

Напомним, на Евро украинцы встретятся с Нидерландами (13 июня), Северной Македонией (17 июня) и Австрией (21 июня). В 1/8 финала выходят первые два места каждой группы и четыре лучшие третьи команды из шести.

Обзор матча Украина – Бахрейн (1:1)

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