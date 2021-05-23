Дети Ярмоленко пришли на стадион, но папу на поле не увидели

Матч, в котором Вест Хэм обыграл Саутгемптон и оформил путевку в Лигу Европы, Андрей просидел на скамейке запасных. Но детям звезды на трибунах, похоже, было не до скуки

Андрей Ярмоленко и его сыновья / Фото: Instagram

Андрей Ярмоленко так и не вышел на поле в последнем матче клубного сезона, в котором его Вест Хэм разгромил в Лондоне Саутгемптон 3:0 и, заняв шестое место в АПЛ, оформил путевку в Лигу Европы. Всю игру украинец просидел в запасе.

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Впрочем, это, похоже, не сильно огорчило группу поддержки Андрея, которая была у него в этом поединке на трибунах "Лондон-Стэдиум".

С недавних пор в Англии разрешили болельщикам посещать футбольные матчи. И поболеть за Андрея на арену пришли его сыновья – 5-летний Даниил и самый старший Иван, которому накануне исполнилось 8 лет.

Парни сфотографировались с талисманом "Вест Хэма" – "Головой-молотком", улыбаясь во все зубы. При этом на руке и Дани была закручена надувная палка-меч цветов украинского флага, а на щеке нарисован талисман "Вест Хэма" – скрещенные молоточки.

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Отметим, что после завершения чемпионата Англии Андрей Ярмоленко должен присоединится к сборной Украины, которая в Харькове готовится к финальной части Евро.

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