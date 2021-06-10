Евро-2020
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Австрия --
Северная Македония --
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Чехия --
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Польша --
Словакия --
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Испания --
Швеция --
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Португалия --
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Турция --
Уэльс --
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Италия --
Швейцария --
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Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
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Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
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Польша --
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Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
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Чехия --
Англия --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

"Героям слава!" может остаться на форме сборной: УАФ ведет переговоры с УЕФА

Олег Люлька Олег Люлька
10 июня, 13:18
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Украинская ассоциация футбола пытается договориться с Европейским футбольным союзом, чтобы форма нашей национальной команды осталась без изменений
Новая форма сборной Украины
Новая форма сборной Украины / Фото: Facebook

Украинская ассоциация футбола ведет переговоры с УЕФА, чтобы все-таки оставить на форме нашей сборной слоган "Героям слава!", который, как стало известно сегодня, Европейский футбольный союз запретил.

Как сообщает Tribuna.com со ссылкой на источники в УАФ, сейчас идут переговоры с УЕФА по этому вопросу.

Ранее Российский футбольный союз обратился в УЕФА с требованием запретить форму сборной Украины. В России аргументировали свое недовольство тем, что футбол должен оставаться вне политики. А элементы на новой экипировке сборной Украины, по их мнению, нарушают принципы УЕФА.

В УЕФА решили, что карта Украины с оккупированным Россией Крымом не нарушает правил организации, поскольку ООН признает соответствующие границы государства.

Слоган "Слава Украине!" тоже останется на форме, поскольку сам по себе может рассматриваться как неполитический. А вот "Героям слава!" украинцы должны будут убрать с формы, потому что в сочетании с первым он, дескать, "несет явный политический смысл".

В тренде

Новая форма сборной Украины
Новая форма сборной Украины / Фото: Facebook

Хотя ранее в том же УЕФА утверждали, что форма сборной Украины ничего не нарушает. "Футболка национальной сборной Украины (и всех других команд) на Евро-2020 утверждена УЕФА в соответствии с правилами в отношении экипировки", – гласило предыдущее заявление Европейского футбольного союза.

Первый матч на Евро Украина сыграет 13 июня – в Амстердаме команда Андрея Шевченко встретится с Нидерландами.

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