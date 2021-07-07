Форвард сборной Украины приручил козла, а жена ушла в будущее

Роман Яремчук развлекается на турецком курорте у моря, а его супруга Кристина публикует модельные фотографии с оригинальными подписями

Роман Яремчук и его жена Кристина / Фото: Instagram

Украинские футболисты после поражения сборной Англии на Евро-2020 поспешили вернуться к своим половинкам. Многие сразу же отправились на отдых, чтобы набраться сил перед новым сезоном. Мы писали, как футболистов сборной Украины встречают дома их дети. А основной нападающий "сине-желтых" Роман Яремчук попался в Турции за необычным занятием.

Его жена Кристина на своей страничке в Instagram выложила видео из курортного Кемера, где супруги отдыхают на море. Футболист прямо на пляже нашел и решил покормить козла, поделившись с ним фруктами.

Тем временем жена Ярмоленко показала романтические фото, пока футболист играл на пляже.

Сама же Кристина тоже время зря не теряла и опубликовала новое соблазнительное фото. "Шагаю в светлое будущее", – подписала девушка черно-белый кадр.

Напомним, Роман выступает за бельгийский Гент, но во время чемпионата Европы им интересовались клубы Италии, Германии, Англии – в частности, лондонский Арсенал.

Тем временем Роналду и Джорджина позировали в море на яхте.

Вспомним, как Роман эффектно забил мяч нидерландцам: