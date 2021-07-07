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Форвард збірної України приручив козла, а дружина пішла в майбутнє

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
7 липня, 16:03
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Роман Яремчук розважається на турецькому курорті біля моря, а його дружина Крістіна публікує модельні фотографії з оригінальними підписами
/ Фото: Instagram

Українські футболісти після поразки збірної Англії на Євро-2020 поспішили повернутися до своїх половинкам. Багато хто відразу ж вирушили на відпочинок, щоб набратися сил перед новим сезоном. Ми писали, як футболістів збірної України зустрічають вдома їх діти. А основний нападник "синьо-жовтих" Роман Яремчук попався в Туреччині за незвичайним заняттям.

Його дружина Христина на своїй сторінці в Instagram виклала відео з курортного Кемера, де подружжя відпочиває на морі. Футболіст прямо на пляжі знайшов і вирішив погодувати козла, поділившись з ним фруктами.

Тим часом дружина Ярмоленка показала романтичні фото, поки футболіст грав на пляжі.

Сама ж Христина теж час даремно не втрачала і опублікувала нове спокусливе фото. "Крокую в світле майбутнє", – підписала дівчина чорно-білий кадр.

Нагадаємо, Роман виступає за бельгійський Гент, але під час чемпіонату Європи ним цікавилися клуби Італії, Німеччини, Англії – зокрема, лондонський Арсенал.

Тим часом Роналду і Джорджина позували в морі на яхті.

Згадаймо, як Роман ефектно забив м'яч нидерландцам:

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