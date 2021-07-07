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Просто боги! Роналду і Джорджина позували в море на яхті

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
7 липня, 14:01
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Знаменитий португальський футболіст чудово проводить час в колі сім'ї та друзів під час відпустки після чемпіонату Європи

Після вильоту з Євро-2020 багато гравців відправилися на заслужений відпочинок. Один з кращих футболістів планети Кріштіану Роналду не став ховатися і сам розповів, як проводить час. П'ятиразовий володар "Золотого м'яча" розслабляється серед близьких на власній яхті в морі.

Читайте також: за один пост в Instagram Роналду заробляє, як Малиновський за рік.

Кріштіану показав свіжі кадри на своїй сторінці в Instagram. Футболіст розклав свою велику сім'ю на палубі яхти – Джорджину Родрігес і чотирьох дітей.

Звичайно ж, красень блиснув своїм тілом: в 36 років йому є чим пишатися.

Тим часом дружина Ярмоленка показала романтичні фото, поки футболіст грав на пляжі.

Особливо футболіст виділив свого сина Кріштіану-старшого.

Кохана зірки Джорджина теж не стрималася і показала кілька кадрів в сімейному колі.

А потім похвалилася, як розсікає на водному мотоциклі.

Нещодавно підступний Роналду налякав партнера на тренуванні перед матчем Євро. Нагадаємо, португальці програли в плей-оф бельгійцям:

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