Просто боги! Роналду і Джорджина позували в море на яхті

Після вильоту з Євро-2020 багато гравців відправилися на заслужений відпочинок. Один з кращих футболістів планети Кріштіану Роналду не став ховатися і сам розповів, як проводить час. П'ятиразовий володар "Золотого м'яча" розслабляється серед близьких на власній яхті в морі.
Читайте також: за один пост в Instagram Роналду заробляє, як Малиновський за рік.
Кріштіану показав свіжі кадри на своїй сторінці в Instagram. Футболіст розклав свою велику сім'ю на палубі яхти – Джорджину Родрігес і чотирьох дітей.
Звичайно ж, красень блиснув своїм тілом: в 36 років йому є чим пишатися.
Тим часом дружина Ярмоленка показала романтичні фото, поки футболіст грав на пляжі.
Особливо футболіст виділив свого сина Кріштіану-старшого.
Кохана зірки Джорджина теж не стрималася і показала кілька кадрів в сімейному колі.
А потім похвалилася, як розсікає на водному мотоциклі.
Нещодавно підступний Роналду налякав партнера на тренуванні перед матчем Євро. Нагадаємо, португальці програли в плей-оф бельгійцям: